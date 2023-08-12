Rusya'da dolar krizi!

Rusya'da rublenin yılbaşından bu yana yaşadığı değer kaybı krize yol açtı. Parlamentonun alt kanadı Devlet Duması Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası’nın dolardaki yükseliş karşısında önlem alması amacıyla meclise bağlı Finansal Piyasa Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov’a olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Gazetemru'da yer alan habere göre Davankov, yılın başından bu yana Rus rublesinin dolar ve euro karşısında yaklaşık yüzde 30 oranında değer kaybettiğini vurgularken, mevcut dolar kurunun Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın tahminlerini de önemli ölçüde aştığını kaydetti.

Duma Başkan Yardımcısı, açıklamasında, “Mali Piyasa Komitesi’nin doların düşürülmesine yönelik önlemlerin tartışılması için Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası liderleriyle olağanüstü toplantı yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Söz konusu toplantının Meclisin tüm gruplarının temsilcilerinin katılımıyla yapılması da önemli” dedi.

Rublenin yaşadığı değer kaybının şimdiden Merkez Bankası’nın temmuz ayında faiz oranını artırmasının ana nedenlerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Davankov, “İç talepteki artış, üretim ve ithalat hacimlerimizi artırma olasılığını da aşıyor. Bu da hem fiyatları artırırken aynı zamanda ekonomideki istikrara risk yaratarak enflasyonist baskıyı artırıyor. Bir dizi malın fiyatları neredeyse doğrudan dolara bağlı. Döviz kuru yüzde 30 artınca, örneğin, bilgisayar bileşenleri, elektronik, multimedya ekipmanı ve telefonlarda hızla fiyat yükseliyor” ifadelerini kullandı.

Ruble bugün de baskı altında kalmaya devam ederken, Moskova Borsası’nda (MOEX) saat 11 itibariyle ABD doları 63 kopeek artışla 98,08 rubleye, euro ise 108 rublenin üzerine çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO