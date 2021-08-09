  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de 111 ölüm daha
FETÖ’ye bir istismar alanı daha doğdu! 14 yıl hapis cezası bulunan hamile kadının cezası ertelendi
Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Kurtoğlu’ndan ‘üretim’ açıklaması: Üretmeyen bir ülkenin geleceği olamaz
O ilde sağlık çalışanlarının izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi
Dünya Rusya’da dikkat çeken gelişme: Yıl sonuna kadar üç nükleer denizaltı teslim edilecek!
Dünya

Rusya’da dikkat çeken gelişme: Yıl sonuna kadar üç nükleer denizaltı teslim edilecek!

Tersanecilik sektöründen bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya donanmasının yıl sonuna kadar üç nükleer denizaltısının daha olacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 17:04:00 -
Rusya’da dikkat çeken gelişme: Yıl sonuna kadar üç nükleer denizaltı teslim edilecek!

Rus Birleşik Gemi İnşa Şirketi altında faaliyet gösteren Sevmaş Genel Müdürü Mihail Budniçenko, temmuz sonunda şirketin yıl sonuna kadar donanmaya üç denizaltı teslim etmeyi planladığını belirtmiş ancak bu denizaltılar hakkında bilgi vermemişti.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan bir kaynak, Knyaz Oleg stratejik denizaltısı, çok amaçlı Novosibirsk ve Poseidon insansız hava araçlarını taşıyan Belgorod denizaltılarından bahsedildiğini kaydetti.

Kaynağa göre Knyaz Oleg denizaltısı eylülde, Novosibirsk denizaltısı da aralıkta donanmaya teslim edilecek.

Daha önce bir kaynak da Belgorod denizaltısının eylül ayında testlerinin tamamlanacağını, denizaltının test aşamasında olduğunu belirtmişti.

Kaynak:SPUTNİK TR

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay