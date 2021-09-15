Rusya’da deprem etkisi yaptı: Bayraktar SİHA'lar ile dibimize geldiler

Son dakika haberlere göre, önce Ukrayna lideri Zelenski'nin savaş açıklaması, daha sonra da Kiev kanadının Türkiye'den 24 adet daha Bayraktar TB2 alınacağının duyurulmasıyla ipler kopma noktasına geldi. Rus basını, Bayraktar TB2'lerin Kırım yakınlarına gelerek savaş provası yaptığını yazdı.

Ukrayna, Kırım yarımadası sınırlarına yakın Bayraktar TB2 saldırı insansız hava araçlarını kullanmaya başladı. Ukrayna saldırı drone'u "Bayraktar TB2", Kırım yakınlarında tehlikeli bir şekilde çalışıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Cuma günü Rusya ile ülkesi arasındaki gerginlikle ilgili soruya "Bu en kötü senaryo olabilir ancak maalesef bir savaş mümkün" ifadesiyle yanıt verdi. Kendisine yöneltilen ve Rusya lideri Vladimir Putin'in barışı korumayı isteyip istemeyeceğine ilişkin bir soruya Zelenski, "Dürüst olmak gerekirse, Putin'i düşünecek zamanım yok" dedi.

Olası bir savaş için Moskova'yı suçlayan Zelenski, "Bana öyle geliyor ki bugün... sorunları çözmeyi anlamsız buluyorlar. Savaşın sonlanması ve çatışma sorunlarının çabucak çözülmesini istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Rus medyasında çıkan haberlere göre Ukrayna, Zelenski'nin bu açıklamalarının hemen ardından 24 adet daha Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin satın alımını duyurdu. Habere göre, Karabağ'daki savaşta Türk Bayraktar TB2 insansız hava aracı saldırısının başarısı, Ukrayna ordusunu Bayraktar TB2 İHA'sından Türkiye'den 4 kompleks (24 insansız hava aracı) daha satın alma kararı almaya zorladı.

"Böylece, önümüzdeki yıllarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, analistlere göre 12 tanesi ile zaten çok ciddi bir tehdit oluşturabilecek SİHA'lardan 36 tanesine sahip olacak" denilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

Şu ana kadar 12 Bayraktar TB2 saldırı uçağı Ukrayna envanterine katılmış durumda. Ukrayna Genelkurmay Başkanı'na göre, bu sayı yeterli değil, özellikle Ukrayna ordusunun henüz uçakların taktiksel kullanımlarını incelemediği göz önüne alınırsa.

50 kilometre kaldı

Askeri tatbikatların yürütülmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamasına rağmen, Ukrayna saldırı drone'ları Bayraktar TB2'ler üst üste ikinci gün Rusya yarımadasının kuzey sınırlarına yaklaşırken görüldü.

13 Eylül'de Bayraktar TB2, Kırım yarımadasının kuzeybatısında, Rusya-Ukrayna sınırına 50 kilometreden daha yakın bir mesafede görüldü. Drone'un alıcı verici cihazlarının kapalı olduğu belirtildi.

Bu nedenle, drone'un uçuş rotasını tam olarak izlemek mümkün değildi. Benzer bir durum 14 Eylül'de de gözlendi. Oldukça uzun bir uçuşun ardından insansız hava araçları üsse döndü.

Geçtiğimiz haftalarda Kronshtadt Group, Rus ordusu için tasarlanmış bir Orion drone çeşidi olan Rus yapımı insansız hava aracının (İHA), Türkiye'nin Bayraktar savaş insansız hava aracından daha iyi performans gösterebileceğini öne sürdü.

Aracın geliştiricisi Kronshtadt Group CEO'su Sergei Bogatikov, Orion'un bir uydu iletişim sistemi ile donatılacağını ancak henüz uçmadığını, önümüzdeki kış aylarında ilk kez uçacağını söyledi.

Rus medyası: Ciddi tehlike

Rus medyasına Ukrayna'nın ek Bayraktar siparişini değerlendiren bir Rus uzman, "Kırım'da önemli hava savunma kuvvetlerinin konuşlandırılmasına rağmen bu adım şimdiden ciddi bir tehlike oluşturuyor" dedi.

Ancak uzman, konuşmasının devamında, "Açıkçası, eğer Kiev yönetimi böyle bir şeye kalkışırsa, bunun nasıl sona erebileceğinin tamamen farkında. Bu nedenle Rusya ile çatışmaya girmek istemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Rus medyasında özellikle son dönemde, ülkenin aslında Bayraktar'ı durdurabilecek savunma sistemlerine sahip olduğu sık sık yazılıp çizilse de, Moskova sahada henüz bunu doğrulayacak bir adım atabilmiş değil.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü, Bayraktar TB2'nin savaş kabiliyeti ile ilgili test sonuçlarını açıklamış, Bayraktar TB2'nin, küresel ölçekteki elektronik savaşlarda üst düzey performansa sahip olduğunu vurgulamıştı.