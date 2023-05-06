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Dünya Rusya'da çıkan orman yangını barut deposuna sıçradı
Dünya

Rusya'da çıkan orman yangını barut deposuna sıçradı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 23:50:00 -
Rusya'da çıkan orman yangını barut deposuna sıçradı

Rusya'nın Sverdlovsk bölgesinde devam eden orman yangınları Rvejk ilçesindeki barut deposuna kadar ulaştı. Depoda patlamalar meydana gelirken, bölge sakinin tahliyesine başlandı.

Rusya'nın Sverdlovsk bölgesinde yaklaşık 3 hafta önce çıkan orman yangınları giderek yayılıyor. Alevlerle mücadele sürerken, bölgeye takviye personel, itfaiye araçları, yangın söndürme uçakları ve helikopterler gönderiliyor. Şu ana kadar 2 kişinin öldüğü 180 yapının küle döndüğü orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ederken, alevler Sverdlovsk bölgesine bağlı Rvejk ilçesindeki barut deposuna kadar ulaştı. Sverdlovsk Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamada, “Rjevsk ilçesindeki barut deposunda patlamalar meydana geldiği bilgisini aldık. Alevlerin ilerleyişini durdurmak için ek kuvvetlerle önlemler alıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Barut deposunda başlayan patlamaların ardından bölge sakinlerinin güvenli alanlara tahliyesi için çalışma başlatıldı. Rjevsk Belediye Başkanı İvan Kartaşov tahliye çalışmalarıyla ilgili, "Geçici barınma merkezleri insanları kabul etmeye başladı. Halk otobüslerle ve özel ulaşım araçlarıyla tahliye ediliyor” ifadelerini kullandı.

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