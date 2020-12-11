Rusya'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda saldırgan öldü, 6 güvenlik görevlisi yaralandı.
Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya bölgesinde bombalı bir saldırı düzenlendi.
Bombalı saldırının bir intihar saldırısı olduğu ve şu ana kadar 6 güvenlik görevlisinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.
Rusya'daki haber ajanslarına göre saldırıyı düzenleyen kişi ise bombalı eylemde hayatı kaybetti.