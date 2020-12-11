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Dünya Rusya'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Rusya'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda saldırgan öldü, 6 güvenlik görevlisi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:12:00 - 2020-12-11 14:48:30
Rusya'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya bölgesinde bombalı bir saldırı düzenlendi.

Bombalı saldırının bir intihar saldırısı olduğu ve şu ana kadar 6 güvenlik görevlisinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Rusya'daki haber ajanslarına göre saldırıyı düzenleyen kişi ise bombalı eylemde hayatı kaybetti.

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