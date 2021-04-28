Rusya'da 'Bayraktar TB2' şoku yaşanıyor! Tüm sinyalleri kesti

Rus medyasından gelen son dakika haberine göre, Ukrayna'nın satın aldığı Türk yapımı ileri teknoloji Bayraktar TB2 insansız hava aracı, Kırım'da Rus ordusunun elektronik iletişimini sekteye uğrattı.

Daha önce Rus hava savunma sistemlerini Dağlık Karabağ başta olmak üzere farklı çatışmalarda darmadağın ederek Moskova'yı alarma geçiren Türk droneları, bu sefer Ukrayna ordusunda Rusya'nın karşısına dikildi.

Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2 ilk defa Kırım'daki Rus ordusunun çalışmalarına müdahalede bulunurken görüldü.

Birkaç saat önce Kırım sınırları yakınında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cihazı ile donatılmış ve sadece elektronik olarak tasarlanmış Türk saldırı-keşif uçağı Bayraktar TB2'nin uçuşu kaydedildi.

Müdahale etme özelliği de bulunuyor

Bayraktar TB2'nin görevleri arasında farklı seviyelerde keşif yürütmenin yanı sıra çeşitli ekipman, sistem ve silahların çalışmasına müdahale etmek bulunuyor.

Sunulan resimde, dronun kısmi de olsa uçuş yolu görülebiliyor. Kısa menzilli hava savunma sistemleri tarafından tespit edilme şansını en aza indirmek için transponder sinyalinin kasıtlı olarak kapatıldığı biliniyor.

Türk kaynakları da dolaylı olarak, Kırım'daki Rus ordusuna yönelik olası bir sinyal engelleme durumuna ilişkin bilgileri doğruluyor.

Askeri analist Turan Oğuz, "Bugün ABD'ye ait 2 Global Hawk İHA, İngiltere'ye ait 1 RC-135W ELINT uçağı ve Ukrayna'ya ait 1 İHA Bayraktar TB2 (muhtemelen SIGINT ünitesiyle) Rusya'nın ilhak ettiği Kırım çevresinde uçtu." dedi.

Rus medyasına göre, Rusya sınırlarına yakın keşif uçuşlarının yoğunluğu, mevcut durum saldırı hazırlıklarına oldukça benzediği için Rus tarafını tekrar bölgeye asker göndermek zorunda bırakabilir.

Bayraktar TB2 Rus medyasının hedefinde

Rus resmi televizyonunda yayınlanan skandal animasyona Türkiye geçtiğimiz günlerde yanıt verdi, görüntüler ve Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı Twitter mesajı büyük ses getirdi.

Rusya devlet kanalı Rossiya 1 (Rusya 1), hafta içinde 'Rus Lancet kalkış yaparken Türk Bayraktarlarının şansı yok' başlığıyla bir haberi ekrana getirdi.

Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın aldığını belirten Rossiya 1, Rus muharebe drone'u Lancet'ın test görüntülerinde Türk SİHA'sına saldırdığı simülasyonu yayınladı.

Bayraktar TB2'nin açık şekilde hedefe konulduğu haberde, Rus yeni nesil Lancet drone'larının Suriye'deki saldırılarda kullanıldığı da hatırlatıldı.