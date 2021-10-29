  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'da aşı yapılan kişi sayısı 50 milyonu aştı
Dünya

Rusya'da aşı yapılan kişi sayısı 50 milyonu aştı

Rusya'da 50 milyondan fazla kişinin koronavirüs salgınına karşı aşılandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 14:53:00 -
Rusya'da aşı yapılan kişi sayısı 50 milyonu aştı

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 56 milyon 787 bin 209 kişi aşının ilk dozunu yaptırdı, 50 milyon 960 bin 796 kişi ise tam aşılandı.

Yaklaşık 145 milyon nüfusa sahip ülkede, toplumsal bağışıklığın yüzde 46,8'e çıktığı belirtildi.

Rusya'da can kayıpları artıyor

Rusya'da son 24 saatte 1163 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana "en yüksek günlük" can kaybı sayısına ulaşılırken, toplam ölü sayısı 236 bin 220'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 39 bin 849 artarak 8 milyon 432 bin 546'ya, sağlığına kavuşan sayısı da 30 bin 462 artışla 7 milyon 302 bin 515'e çıktı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Ekim-7 Kasım'da kısmi kapanmaya gidildiği başkent Moskova'da ise son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 511 artarak 1 milyon 802 bin 521, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı da 93 artışla 31 bin 151 oldu.

"Ülkenin 13 bölgesinde salgın durumu zorlaştı"

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, son haftada ülkenin 13 bölgesinde salgın durumunun "zorlaştığını" belirtti.

Ülke genelinde 30 Ekim-7 Kasım'da tatil ilan edildiğini anımsatan Golikova, "Bu tarihlerde birçok vatandaşın başka bölgelere turistik seyahatler planlaması endişelendiriyor." ifadesini kullandı.

Golikova, vatandaşlara seyahat esnasında bölgelerdeki durumu dikkate almaları çağrısında bulundu.

Kovid-19 salgınına karşı önlemler sıkılaştırılmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Ekim'de ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı önlemlerin sıkılaştırılması talimatı vermişti.

Diğer yandan, ülkenin bölgelerinde salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. Kovid-19 durumu kötüleşen bölgelerde, barkod uygulaması (QR kod) devreye giriyor.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, dün 40 bin 96 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük" vaka sayısı ve 1159 can kaybı açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteorolojiden 34 il için flaş ikaz: Kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor
Aktüel

Meteorolojiden 34 il için flaş ikaz: Kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Cuma günü hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; 29 ilde sağanak yağışın etkili olması beklen..
Teşkilat 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Medya

Teşkilat 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

TRT1'in MİT destekli sevilen dizisi Teşkilat'ın merakla beklenen 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.
İftiracılar sus-pus oldu! Hani AKM’nin yerine AVM dikilecekti?
Gündem

İftiracılar sus-pus oldu! Hani AKM’nin yerine AVM dikilecekti?

Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın açılacak olması, akıllara yıllarca “AKM’nin yerine AVM dikilec..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay