Rusya’da "ağır ve kronik hastalıklı çocuklar için" fon kuruldu

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede tedavisi pahalı, ağır ve kronik hastalıkları bulunan çocukları desteklemek için yeni bir fon oluşturulmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, Rusya’da ağır ve kronik hastalıkları olan çocukların ilaç ve tedavi masraflarının karşılanması için “İyilik Çemberi” adlı bir fon kuruldu.

Putin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede yıllık 5 milyon rubleden fazla geliri olanlar için vergi oranlarının geçen yıl yüzde 13’ten 15’e çıkarıldığını hatırlatarak, buradan elde edilecek ilave kaynağın söz konusu fona aktarılacağını belirtmişti.

Böylelikle fona yılda 60 milyar ruble (yaklaşık 813 milyon dolar) aktarılması hedeflenirken, söz konusu kaynak, özellikle çocukların hastalıklarında gereken ancak Rusya’da bulunmayan pahalı ilaçların tedarik edilmesi için kullanılacak.

Fonun yönetim kurulu başkanlığına, aynı zamanda St. Petersburg Çocuk Bakımevi’nin müdürü olan Rahip Aleksandr Tkaçenko atandı.

