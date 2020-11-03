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Aktüel Rusya'da 3 Kırım Tatarı hapis cezasına çarptırıldı
Aktüel

Rusya'da 3 Kırım Tatarı hapis cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:19:27 -
Rusya'da 3 Kırım Tatarı hapis cezasına çarptırıldı

KİEV (AA) - Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme, 3 Kırım Tatarı için 12 yıldan 17 yıla kadar değişen hapis cezası verdi.

Kırım Dayanışması Platformunun Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, mahkemenin, terör suçlamasıyla 3 Kırım Tatarı'nı yargıladığı ve 17 seneden 12 seneye kadar hapis cezası verdiği aktarıldı.

Mahkemenin kararına göre, Rüstem Emiruseinov 17, Arsen Abhairov 13 ve Eskender Abdulganiyev 12 sene hapis cezasına çarptırıldı.

Dava kapsamında 3 Kırım Tatarı 2019'da Rusya'nın yasadışı ilhak ettiği Kırım'da gözaltına alınmıştı.

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