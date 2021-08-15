Rusya'da 2 günde 1635 ölüm!

Rusya'da, Covid-19 salgınına karşı yapılan aşılamalar ve tedbirlere rağmen ölüm ve vaka sayılarında hala yüksek rakamlar görülmeye devam ediyor. Ülkede 4 gündür 800’ün üzerinde can kaybı kayıtlara geçiyor.

Rusya genelinde önceki gün 819 ölüm ile salgında can kaybı rekoru kırılırken, Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi bugüne ilişkin yeni rakamları açıkladı. Son 24 saatte ülkede 816 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede salgının başından bu yana ölenlerin toplam sayısı 170 bin 499'a yükseldi.

Ölü sayısı yine en çok 58 ölüm ile başkent Moskova'da görülürken, St. Petersburg'da 43, Krasnodar ve İrkutsk bölgelerinde ise 35'er ölüm kaydedildi.

Ülke genelinde vaka sayıları yine 20 binin üzerinde görüldü.

Son 24 saatte ülkede 21 bin 624 vaka kayıtlara geçerken pandeminin başından beri görülen toplam vaka sayısı 6 milyon 600 bin 836'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 16 bin 426 artarak toplam 5 milyon 884 bin 316 oldu.