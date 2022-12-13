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Dünya Rusya’da 10 yıl sonra bir ilk! Putin iptal etti
Dünya

Rusya’da 10 yıl sonra bir ilk! Putin iptal etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun yıllardır düzenlediği yıl sonu basın toplantısını ilk kez iptal etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 11:16:00 -
Rusya’da 10 yıl sonra bir ilk! Putin iptal etti

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 yıldır düzenlediği geleneksel yıl sonu basın toplantısını ilk kez iptal etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Büyük basın toplantısına gelince. Evet, bu yeni yıldan önce yapılmayacak. Ancak umuyoruz Devlet Başkanı düzenli olarak yaptığı gibi gazetecilerle konuşma fırsatı bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'in geleneksel basın toplantısını neden iptal ettiği ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Putin'in yıllardır düzenlediği basın toplantısı ülkenin 'önemli siyasi olayları'ndan biri olarak görülüyor ve birkaç saat sürüyordu.

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