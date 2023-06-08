Rusya, Zaporijya taarruzlarının püskürtüldüğünü duyurdu

Ukrayna, Rus işgali altındaki topraklarını kurtarmak için saldırılarına devam ederken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna tarafından Zaporijya’ya yönelik başlatılan taarruzların geri püskürtüldüğünü duyurdu.

Şoygu, gece TSİ 01.30’da bin 500 kişi ve 150 zırhlı araçtan oluşan Ukrayna ordusuna bağlı 47'nci mekanize tugayın Rus savunma hattını kırmaya çalıştığını ifade ederek, “Düşman zamanında fark edildi ve havan topu, hava güçleri ve tanksavar sistemleri ile düzenlenen önleyici saldırılar ile bastırıldı. Düşman 4 farklı koldan durduruldu ve geri püskürtüldü. Düşman 2 saatlik çatışma sonucunda 30 tank, 11 piyade aracı ve 350'ye yakın personel kaybetti" dedi.

Şoygu ziyarette bulundu

Batı Askeri Bölgesi'nin cephaneliklerinde silah ve askeri teçhizatın sevkiyatıyla ilgili çalışmaları da denetleyen Şoygu, silah ve teçhizat üretim ve sevkiyatıyla ilgili bilgiler aldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Şoygu, tesis yöneticileriyle görüşmesi sırasında Rus askeri personelin yabancı silah ve araçlarını etkisiz hale getiren mühimmat ve teçhizatın özel askeri operasyon bölgesine hızlı ulaştırılması gerektiğine dikkat çekti" denildi.