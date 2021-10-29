Rusya, YPG’yi Su-35’lerle koruyacak!

MEHMET AYDIN

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere operasyon hazırlığını sürdürmesinden rahatsız olan Rusya, Nusaybin sınırında bulunan YPG’nin elindeki Kamışlı’ya en az 4 savaş uçağı konuşlandırdı. Rus sitesi avia.pro’ya göre Moskova yönetimi, elinde tuttuğu Hmeymim Hava Üssü yerine savaş uçaklarını Kamışlı’daki hava üssünde konuşlandırmasının önemli mesajlar içerdiğini belirtti. Rusya’nın ABD’nin çekilmesi sonrası kontrolüne aldığı Kamışlı üssüne Rusya’nın daha önce savaş uçakları yerleştirilmediği belirtilirken en az dört Su-35 uçağının üse konuşlandırıldığı ve bunun bir ilk olduğu belirtildi. Rus sitesi paylaştığı fotoğrafta ve bir kaynağa dayandırdığı haberinde Kamışlı’ya konuşlandırılan dört Rus Su-35 avcı uçağın, Suriye sınırlarını Türk askeri uçakları ve dronlarının saldırılarından koruyacağını iddia ediyor.

YPG, Rus bayrakları asmıştı

Rus sitesi, terör örgütü YPG/PKK’nın Rus bayraklarını bulunduğu noktalara asması ve Türkiye’nin bu bölgeleri vurmakla tehdidinden sonra Moskova’nın böyle bir adım attığını belirtirken, “Rusya, Türkiye’nin hava operasyonları yapmasına fırsat vermeyecek. Hava desteği olmadan da Türkiye ağır kayıplar verir” diyerek YPG’yi koruma planının uygulandığını belirtti.