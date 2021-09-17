Rusya yeni ölüm makinesini ilk kez sahaya sürdü

Rus Savunma Bakanlığı yetkilisinin Rusya ile Belarus ortaklığında düzenlenen Zapad 21 tatbikatıyla ilgili gazetecilere verdiği demeçte, BMP-3 zırhlı muharebe aracının son versiyonu olarak geliştirilen B-19 ZMA'nın ilk kez sahaya çıkarılarak test edildiğini açıkladı.

Epokha insansız muharebe modülüne sahip yeni B-19 ZMA, ilk kez büyük çaplı tatbikatlarda kullanıldı ve askeri manevraları test edilmiş oldu.

Sovyet dönemi BMP-3 muharebe aracının gelişmiş versiyonu olan B-19 ZMA, 57 mm otomatik top ve Kornet tanksavar güdümlü füzeleri taşıyan Epokha insansız muharebe modülü ile donatıldı. Ayrıca B-19 zırhlı muharebe aracına, mevzilerin ve hafif zırhlı araçların imhası için tasarlanan Bulat füze sistemi ile de donatıldı.

B-19'un en önemli özelliği olarak öne çıkan Epokha insansız savaş modülü, düşman unsurlarını izleyen ve bünyesinde bulunan silah sistemlerini eşzamanlı ve sonuç odaklı kullanılması için bir ateşleme çözümü sağlayan otomatik bir arama ve tanıma sistemi olarak dikakt çekiyor.