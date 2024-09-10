Rusya, VPN’le mücadeleye milyonlarca dolar ayırdı

Rus hükümeti, internet üzerindeki kontrolünü artırmak ve VPN kullanımını engellemek için yeni bir hamle başlatıyor. Medyada ortaya çıkan son bilgilere göre, Rusya’nın bilgi teknolojileri kurumu Roskomnadzor, önümüzdeki beş yıl içinde “Siber Güvenlik Altyapısı” projesine yaklaşık 650 milyon dolar yatırım yapacak.

Rusya, siber güvenlik için internet altyapısını sıkılaştırıyor

Rusya’da yürütülecek projenin amacı, ülkedeki internet filtreleme sistemini güçlendirmek olacak. Buna göre hükümet, VPN hizmetleri dahil olmak üzere engellenen içeriklere erişimi yüzde 96 oranında kısıtlamak istiyor.

VPN uygulamaları, Rusya’da yasaklı web sitelerine erişmek için yaygın olarak kullanılıyor. Kullanıcıların gerçek IP adreslerini gizleyen bu hizmetler sayesinde Facebook ve YouTube gibi platformlara erişim mümkün hale geliyor.

Ancak Rus yetkililer, VPN hizmetlerinin Siber Güvenlik Altyapısı projesini baltaladığını ve ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunuyor. Bu kapsamda son yıllarda Roskomnadzor, popüler VPN uygulamalarını ve web sitelerini engellemek için çeşitli önlemler aldı.

650 milyon dolarlık yeni fonlama ise engelleme çalışmalarını daha da ileriye taşıyacak. Çin’in kullandığı kara liste tabanlı filtreleme sistemi gibi modeller, şu anki teknolojinin yerine geçebilir. Bu yatırım başarılı olursa, Rus hükümeti ülkedeki VPN kullanımını büyük ölçüde sınırlayabilir.

Siber güvenlik uzmanları ise VPN sağlayıcılarıyla hükümet arasında anlaşmazlık yaşanacağını düşünüyor. Buna göre yeni anti-sansür araçlarının ortaya çıkması bekleniyor.