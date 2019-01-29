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Rusya, Venezuela'nın borç geri ödemesinde zorlanmasını bekliyor

Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı Sergey Storçak:- "(Venezuela'nın Rusya'ya yönelik borçlarını ödemesi) Muhtemelen zorluklar yaşanacak. Artık her şey orduya, askerlere, görevlerine ve yeminlerine ne kadar doğru olduklarına bağlı. Başka bir değerlendirme yapmak zor"

29 Ocak 2019 Salı 14:26
Rusya, Venezuela'nın borç geri ödemesinde zorlanmasını bekliyor

MOSKOVA (AA) - Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı Sergey Storçak, Venezuela’nın Rusya’ya olan borçların ödemekte zorluk çekme ihtimali bulunduğunu belirterek, "Artık her şey orduya, askerlere, görevlerine ve yeminlerine ne kadar doğru olduklarına bağlı. Başka bir değerlendirme yapmak zor." dedi.

Storçak, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, Kremlin yönetiminin "yasa dışı" olarak tanımladığı "ABD yönetiminin Venezuela'ya yaptırım kararı" almasını değerlendirdi.

Venezuela’nın, Rusya’ya olan borçlarının 100 milyon dolar düzeyindeki faizini ödemekte bugüne kadar sıkıntı yaşamadığını ifade eden Storçak, "Son ödemeyi 30 Eylül’de yapmışlardı. Bir sonraki ödeme ise martın sonunda yapılacaktı." dedi.

ABD’nin Venezuela’ya uygulamaya başladığı yaptırım nedeniyle ödemelerde zorluk yaşanabileceğini aktaran Storçak, "Muhtemelen zorluklar yaşanacak. Artık her şey orduya, askerlere, görevlerine ve yeminlerine ne kadar doğru olduklarına bağlı. Başka bir değerlendirme yapmak zor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın Latin Amerika’daki en önemli ticari ortaklarından Venezuela’nın, Rusya’ya yaklaşık 3,2 milyar dolarlık borcu bulunuyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, yaptığı açıklamada, ABD’nin yaptırım kararını eleştirerek, "Söz konusu yaptırım, yasa dışı olmakla birlikte Venezuela’nın iç işlerine karışma girişimidir." ifadesini kullanmıştı.


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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:26
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Venezuela

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