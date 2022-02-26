Rusya ve Ukrayna, en önemli pazarlarımızdan

Türkiye otomotiv sektörü temsilcileri, Rusya-Ukrayna gerginliğinin ihracata etkilerine ilişkin açıklama yapmak için erken olduğunu düşünüyorlar. Yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getiriyorlar.

Almanya bir numarada

Otomotiv sektörü, 2021’i 29 milyar 342 milyon dolar ihracatla tamamlamıştı. İhracatta 4 milyar 167.7 milyon dolarla Almanya başı çekmişti. Bu ülkeyi 3 milyar 371.4 milyon dolarla Fransa ve 3 milyar 93.6 milyon dolarla Birleşik Krallık izlemişti.

İtalya 2 milyar 448.5 milyon dolarla dördüncü ve İspanya 1 milyar 606.5 milyon dolarla beşinci sırada yer almıştı.

Rusya ihracatta 706 milyon dolarla 10’uncu sırada bulunurken, Ukrayna 220 milyon dolarla 23’üncü sırada konumlanmıştı.

Tıkanma yaşanabilir

Öte yandan; Rusya-Ukrayna savaşının çip krizini tetiklemesinden endişe ediliyor. Analistlerce Rusya’nın hammadde ihracatını kesmesi halinde global otomobil üretiminin durma noktasına gelebileceği belirtiliyor.

Rusya, dünyanın en önemli hammadde tedarikçilerinden biri. Ülke, otomotiv sektöründe küresel hammadde ihtiyacının yüzde 40’nı karşılıyor. Bataryalarda kullanılan nikel ve içten yanmalı otomobillerde yararlanılan paladyum da Rusya’da bol miktarda bulunuyor.

Analistler tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in batının ambargosuna hammadde ihracatını durdurarak yanıt verebileceği tahmin ediliyor. Böyle bir durumda global otomobil üretiminin tıkanma noktasına gelebileceğine dikkat çekiliyor.

Üretim üssü

Önemli bir üretim üssü olan Rusya’da her yıl 1 milyondan fazla otomobil banttan iniyor. Bu otomobillerin önemli bir bölümü, yurt dışına ihraç ediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşının halihazırda hammadde fiyatını etkilediği de biliniyor. Paladyum fiyatının savaşın çıktığı an itibarıyla 2 bin 500 dolara yükseldiği bildiriliyor. Fiyat artışının sedan ve hatchback otomobillerde 150 dolara kadar, SUV ile daha büyük taşıtlarda 200 dolara kadar olacağı ifade ediliyor.