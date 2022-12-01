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Dünya Rusya ve Ukrayna arasında takas!
Dünya

Rusya ve Ukrayna arasında takas!

Rusya ve Ukrayna arasında yeniden esir asker değişimi yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 21:16:00 -
Rusya ve Ukrayna arasında takas!

Rusya ve Ukrayna arasında yeniden esir asker değişimi yapıldığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 50 Rus askerinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin, bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağı aktarıldı.

50 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir değişimi sonucu 50 Ukrayna askerinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Bunların arasında Olenivka'da tutulan ve Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası, Donetks, Luhansk ile Zaporijya bölgelerindeki çatışmalarda esir düşenlerin bulunduğuna işaret eden Yermak, esir değişimi ile ilgili çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında zaman zaman esir değişimi yapılıyor. Son olarak 26 Kasım'da esir takası yapılmıştı.

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