Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı gerilimi sonrası tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi tamamlandı.

Rusya ve Ukrayna arasında, Kerç Boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi tamamlandı. Moskova-Kiev anlaşmasıyla serbest bırakılan tutukluların içinde bulunduğu uçak Rusya'nın başkenti Moskova'ya indi. Ayrıntılar Geliyor...

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