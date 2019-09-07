Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı gerilimi sonrası tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi tamamlandı.07 Eylül 2019 Cumartesi 13:54
Rusya ve Ukrayna arasında, Kerç Boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi tamamlandı.
Moskova-Kiev anlaşmasıyla serbest bırakılan tutukluların içinde bulunduğu uçak Rusya'nın başkenti Moskova'ya indi.
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