Rusya ve UAEA arasında Zaporijya Nükleer Santrali trafiği

Toplantıda, Rosatom, ilgili Rus kurumları ve UAEA Sekretaryası arasında geçen yıl düzenli görüş alışverişi yapılması yönündeki karar doğrulduğunda gerçekleştirildi. Görüşmede Zaporijya NGS'deki nükleer emniyet ve güvenlikle ilgili konular ele alındı. Taraflar özellikle Rafael Grossi'nin 29 Mart'ta santrale yaptığı ziyaretin sonuçlarına ve tesisteki UAEA uzmanlarının rotasyonuna değindiler.

UAEA Direktörü Rafael Grossi santrale yapılan bombardımanın sonuçlarını gördü

UAEA Direktörü Rafael Grossi, son ziyaretinin ardından, Kasım 2022'de NGS'ye düzenlenen bombardımanın sonuçlarını bizzat değerlendirme fırsatı buldu. Olumlu haber olarak santralde yeni Rus dizel jeneratörlerinin ve modüler kazan dairelerinin mevcut olduğunu belirtti.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev de UAEA Direktörü Grossi’ye Zaporijya NGS’nin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak üzere Rus tarafınca atılan adımlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya katılanlar Zaporijya NGS’nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik girişimleri değerlendirirken Rus tarafının bu konudaki çalışmaları devam ettirmeye hazır olduğu vurgulandı.

Görüşmede, Rusya ile UAEA arasında diğer alanlardaki mevcut ve muhtemel iş birliği konuları da ele alındı. Taraflar temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını teyit ettiler.

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