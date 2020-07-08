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Gündem

Rusya ve Türkiye arasında kritik temas

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Valery Gerasimov ile telefonda görüştü. Güler-Gerasimov görüşmesinde Suriye ve Libya ile ilgili güncel konular ele alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 20:19:00 -
Rusya ve Türkiye arasında kritik temas

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alınmıştır" denildi.

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