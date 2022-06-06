  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rusya ve Türkiye anlaştı! Türk savaş gemileri harekete geçiyor
Gündem

Rusya ve Türkiye anlaştı! Türk savaş gemileri harekete geçiyor

Rus İzvestiya'nın haberine göre, Türkiye, Rusya ve Ukrayna tahıl sevkiyatı sorununun çözülmesi için anlaşma yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 08:41:00 -
Rusya ve Türkiye anlaştı! Türk savaş gemileri harekete geçiyor

Ukrayna'daki durum nedeniyle Afrika'dan Ortadoğu'ya pek çok bölge tahıl kıtlığı endişesi yaşarken, sevkiyat sorunun çözülmesi için Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında bir ön plan üzerinde anlaşıldığı bildirildi.

İzvestiya'nın özel haberine göre plan şu şekilde işleyecek:

"Türk ordusu Odessa kıyılarını mayından arındırmakla görevli olacak. Odessa limanında tahıl yüklenecek gemiler, belirlenen koordinatta, Karadeniz'in tarafsız sularına kadar Türk savaş gemilerinin refakatinde yol alacak. Ukrayna kara sularından çıkılıp Karadeniz'in tarafsız sularına girildiğinde güvenli geçişi sağlamak ve provokasyonu önlemek için, tahıl gemilerine Türk gemilerine Rus savaş gemileri de eşlik edecek. İstanbul Boğazı yakınına kadar tahıl gemileri, Türk ve Rus savaş gemilerinin refaketinde yol alacak."

İzvetsiya şu an gemilerin rotalarının detaylandırıldığını duyurdu. Ukrayna, Türk gemilerinin mayın temizliği için kara sularına girmesini ve bir “tahıl koridoru” oluşturmasını kabul etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye'yi ziyareti sırasında, 8-9 Haziran'da "yol haritasının" onaylanacağı belirtildi.

Turkrus

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay