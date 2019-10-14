Rusya ve Polonya Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı garantiledi Sekizinci haftanın ilk gününde 4 grupta 9 karşılaşma yapıldı. I Grubu'nda mücadele eden Rusya ile G Grubu'nda Polonya finallere katılmayı garantileyen takımlar oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 8. haftası, 9 karşılaşma ile başladı. EURO 2020 Elemeleri'nin 8. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı. Rusya, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 5-0 mağlup etti ve Belçika'dan sonra I Grubu'nda finallere kalmayı garantileyen 2. takım oldu. G Grubu'nda ise evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup eden Polonya, finallere gitmeye hak kazandı. Elemelerin 8. haftasına bugün üç grupta oynanacak 7 maçla devam edilecek. Sonuçlar şöyle: C Grubu: Belarus-Hollanda: 1-2 Estonya-Almanya: 0-3 E Grubu: Macaristan-Azerbaycan: 1-0 Galler-Hırvatistan: 1-1 G Grubu: Polonya-Kuzey Makedonya: 2-0 Slovenya-Avusturya: 0-1 I Grubu: Kazakistan-Belçika: 0-2 Güney Kıbrıs-Rusya: 0-5 İskoçya-San Marino: 6-0

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.