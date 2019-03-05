Rusya ve Özbekistan anlaşmaya vardı! Onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek Rusya ve Özbekistan'ın 12 Ekim 2018'de imzaladığı anlaşma sonucu iki ülke, hava sahalarını askeri uçaklarına açıyor.

Rusya ve Özbekistan, hava sahalarını iki ülkenin askeri uçaklarına açıyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya ve Özbekistan hava sahalarının iki ülkenin askeri uçakları tarafından kullanılmasını öngören anlaşmayı onayladı. Anlaşma, hükümete ait Halk Sözü gazetesinde yayımlandı. Taşkent'te Özbekistan ve Rusya savunma bakanları tarafından 12 Ekim 2018'de imzalanan anlaşma, iki ülkenin devlet başkanları tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

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