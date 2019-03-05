0553 313 94 23

Rusya ve Özbekistan anlaşmaya vardı! Onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek

Rusya ve Özbekistan'ın 12 Ekim 2018'de imzaladığı anlaşma sonucu iki ülke, hava sahalarını askeri uçaklarına açıyor.

05 Mart 2019 Salı 15:45
Rusya ve Özbekistan anlaşmaya vardı! Onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek

Rusya ve Özbekistan, hava sahalarını iki ülkenin askeri uçaklarına açıyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya ve Özbekistan hava sahalarının iki ülkenin askeri uçakları tarafından kullanılmasını öngören anlaşmayı onayladı. Anlaşma, hükümete ait Halk Sözü gazetesinde yayımlandı.

Taşkent'te Özbekistan ve Rusya savunma bakanları tarafından 12 Ekim 2018'de imzalanan anlaşma, iki ülkenin devlet başkanları tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:45
  1. Rusya
  2. Özbekistan
  3. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
  4. Halk Sözü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üsküdar’da Özbek şahıs denize atlayarak intihar girişiminde bulundu
    1. Üsküdar’da Özbek şahıs denize..
    2. New York borsası düşüşle açıldı
    3. Bilecik’te yaşanan toprak kayması..
    4. Beylikdüzü’nde Emekliler Lokali açıldı
    5. TBMM Başkanı Şentop KKTC Başbakanı..
    6. Kapalıçarşı'da altın
    7. Yıldırım, Luys TV'ye konuştu
    8. Arakanlı örgütlerden Fransa'ya çağrı
    9. İYİ Partili Parlak’ın seçim bürosu..
    10. Harran otogarı hizmete sunuldu
    11. Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi..
    12. Yahudi yerleşimciler Kudüs'te..
    13. Hindistan-Pakistan gerilimi büyüyor:..
    14. Eski Danıştay üyesi Çetin'e hapis cezası
    15. OMÜ’de günlerden "Bangladeş"
    16. Mersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi..
    17. İngiltere'de iktidar partisine..
    18. TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı..
    19. "Şirinlik olsun diye proje söylenmez"
    20. CHP’nin bahar göndermesine kazma kürek..
    21. "Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş..
    22. Cumhurbaşkanına teşekkür ettiler
    23. Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar..
    24. Bu iş için memurluğu bıraktı! Paraya..
    25. Ortaylı, Çanakkale Zaferi’ni anlattı
    26. Maganda kardeşe 25 yıl hapis cezası
    27. Başkan Köşker, meclis toplantısında..
    28. Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı
    29. Mısır, Hepatit C ile mücadelesini..
    30. Sarıçam’da toplantı ve yürüyüş yerleri..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar