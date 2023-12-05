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Dünya Rusya ve İran arasında 'nükleer' görüşmesi!
Dünya

Rusya ve İran arasında 'nükleer' görüşmesi!

Yeniakit Publisher
2023-12-05 23:38:00 -
Rusya ve İran arasında 'nükleer' görüşmesi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Filistin'deki durumu ve İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi gibi uluslararası ve karşılıklı çıkar sağlayan bazı bölgesel konuları ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'da Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'ın bulunduğu Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan, bu toplantı kapsamında bir araya geldi.

Nükleer anlaşma görüşüldü

İki bakan görüşmede, İsrail-Filistin meselesi nedeniyle bölgedeki durumu, İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi gibi uluslararası ve karşılıklı çıkar sağlayan bazı bölgesel konuları ele aldı.

Rusya-İran ilişkilerinin de masaya yatırıldığı görüşmede, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasıyla ilgili konular da istişare edildi.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi isteğinin teyit edildiği görüşmede, Lavrov ve Abdullahiyan, Rusya ve İran arasında tek taraflı yaptırımların olumsuz sonuçlarının hafifletilmesi ile ilgili bildiri imzaladı.
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