‘Rusya ve Esed teröristlerle görüştü’ iddiası! Türkiye’ye karşı hain plan

Rus güçlerinin, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) stratejik Ayn İsa ilçesini Esed rejimine bağlı güçlere teslim etmesini istediği ileri sürüldü.

Şarkul Avsat’ın iddiasına göre, iki gün önce Ayn İsa'daki Rus üssünde, Rus ve Esed ordusundan subaylar DSG yetkilileri ile bir araya geldi.

Toplantıda Rus subayların DSG’lilere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilçeyi “işgal etme” tehdidinin ciddi olduğunu bildirdiği öne sürüldü. Haberde, “Türk tehdidinin önünü kesmek için oAyn İsa’nın idari ve askeri olarak Suriye rejim güçlerine teslim edilmesi talep edildi” denildi.

Söz konusu habere göre, Rus tarafı Kamışlı ve Haseki’de olduğu gibi Ayn İsa’da da Esed bayrağının çekilmesi ve devlet kurumlarının açılmasını önerdi.