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Dünya Rusya ve Çin'den NATO'ya gözdağı
Dünya

Rusya ve Çin'den NATO'ya gözdağı

Çin ve Rusya ordularının gelecek ay "Etkileşim-2021" adlı ortak askeri tatbikat yapacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 00:04:00 -
Rusya ve Çin'den NATO'ya gözdağı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusundan bazı birliklerin, ağustos ortalarında Çin’de düzenlenecek "Etkileşim-2021" askeri tatbikatına katılacakları belirtildi.

Ortak tatbikatta yaklaşık 10 bin askerin yer alacağı bilgisine yer verilen açıklamada, çeşitli askeri uçakların ve zırhlı araçların da katılım sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Tatbikatın amacı, Rus-Çin ilişkilerini, kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşimi güçlendirmek, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki askeri iş birliği ve dostluk seviyesini artırmak, Rusya ve Çin'in savaşma kararlılığını ve yeteneğini göstermektir." ifadesi yer aldı.

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