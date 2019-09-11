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Rusya ve Çin'den ABD'ye 'dolar' darbesi

ABD'nin yaptırımlarının hedefinde olan iki ülke Rusya ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkeler üzerinde yaptırım silahı olarak kullanmaya çalıştığı doların gücünü kırmak ortak olacak.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:48
Rusya ve Çin'den ABD'ye 'dolar' darbesi

Rusya, ABD'nin gümrük vergileri ve yaptırımları ile karşı karşıya olan Çin'e yardımcı olarak yuan cinsinden tahvil ihracıyla doların gücünü kırmayı planlıyor.

2016 yılından bu yana konuşulan ancak her defasında ertelenen yuan tahvillerinin ihracınının yıl sonu veya gelecek yılın başlarında başlaması bekleniyor.

Rusya ve Çin'den dolara karşı ortaklık

Premier BCS’in yatırım stratejisti Anton Bakhtin Rus yayın kuruluşu RT'ye verdiği röportajda, küresel siyasi manzaranın hem Rusya hem de Çin'i yakın bir ortaklığa ittiğini söyledi.

Bakhtin, ''Her iki ülke de pek çok diğer küresel aktör gibi 'dolar hegemonyası' konusunda endişeliyken, yuan tahvili konusu bu direnişe iyi gelecek. Yerel para birimlerini dolar karşısında güçlendirme ve Çinli yatırımcılarla bir köprü kurmaya doğru atılan bir adım.'' dedi.

ABD'nin yaptırımlarının hedefinde olan iki ülke Rusya ve Çin, ABD'nin ekonomilerde kaldıraç olarak kullandığı dolara karşı bir şeyler yapma çabasında.

Öte yandan yuan cinsinden tahvil, ruble üzerinden tahvil almak istemeyen Çinli yatırımcıyı çekmek için de önemli bir adım olacak. Plan kısa sürede etki etmese de gelecekteki yatırımlar için zemin hazırlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, özellikle savunma sanayii alanında anlaşma imzaladığı ülkelere, ''Yerel para birimleri üzerinden anlaşma yapalım.'' çağrısında bulunarak uluslararası piyasalarda doların etkisini kırmaya çalışıyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:48
  1. Rusya
  2. ABD
  3. Çin
  4. Putin

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