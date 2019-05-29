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Rusya ve Çin imzaları atmıştı... Ve tarih belli oldu

Rus enerji şirketi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, Çin’e Rus doğal gazı sevk edecek “Sibirya’nın Gücü” boru hattının 1 Aralık itibarıyla günlük 10 milyon metreküplük kapasiteyle faaliyetle geçeceğini açıkladı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 06:45
Rusya ve Çin imzaları atmıştı... Ve tarih belli oldu

Rus enerji şirketi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, Rusya’nın St. Petersburg kentinde yaptığı açıklamada, Sibirya’nın Gücü boru hattının yıl sonuna kadar faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi.

Projede gaz sevkiyat kapasitesinin kademeli bir şekilde artacağını belirten Markelov, “İlk sevkiyat günlük 10 milyon metreküplük kapasiteyle 1 Aralık 2019’da başlayacak.” dedi.

Gazpromexport Başkanı Elena Burmistrova, bir süre önce yaptığı açıklamada, Çin’in Sibirya’nın Gücü ile halihazırda planlanan doğal gaz sevk miktarını artırmak istediğini ifade etmişti.

Rusya ile Çin arasında 2014’te imzalanan anlaşmayla, Rusya’nın Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden Çin’e 30 yıl boyunca yılda 38 milyar metreküp doğal gaz temin etmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:20
  1. rusya
  2. çin
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