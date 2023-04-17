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Dünya Rusya ve Çin arasında kritik temas
Dünya

Rusya ve Çin arasında kritik temas

Yeniakit Publisher
2023-04-17 01:05:00 -
Rusya ve Çin arasında kritik temas

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, başkent Moskova’da Bakan Li’ ile kiritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşmedeki ifadelerine yer verilen Putin, Rusya ile Çin’in askeri alanlardaki işbirliğinden ötürü memnuniyetini dile getirdi. Putin, "Askeri birimlerimiz aracılığıyla etkin şekilde çalışıyoruz, düzenli olarak yararlı bilgi alışverişinde bulunuyoruz, askeri teknik alanlarda işbirliği ve ortak tatbikatlar yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Söz konusu tatbikatların, kara, deniz ve hava birliklerinin katılımıyla Uzak Doğu’da ve Avrupa’da yapıldığına işaret eden Putin, "Kuşkusuz bu da ilişkilerimizin yüksek düzeyde güvene dayalı stratejik doğasını güçlendiren bir diğer önemli alandır." dedi.

Li de görüşmede iki ülkenin askeri alanlardaki işbirliğinin artarak devam ettiğini anlattı. Çin Savunma Bakanı, "Son dönemde Rusya ile Çin arasında askeri ve askeri-teknik alanlardaki işbirliği çok iyi gelişiyor. Bu durum küresel ve bölgesel güvenliğe büyük katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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