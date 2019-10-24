Rusya ve ABD'den peş peşe Türkiye açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrası iki lider "güvenli bölge" konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlediği yerler TSK'nın elinde kalacak. Sınırın diğer hattında Türk ve Rus askerleri 10 km derinlikte devriye yapacak. YPG ise 30 km'nin dışına çıkartılacak. Teröristlerin çıkartıldığı bölgeye ise Rusya ve Esad güçleri girecek.

Moskova'dan iki açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova yönetiminin bir hafta içinde Suriye'ye 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman göndereceğini açıklarken, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Vershinin, Türkiye'yle yapılan anlaşma uyarınca, terör örgütü PKK/YPG teröristlerinin Türkiye-Suriye sınır bölgelerinden çekilmeye başladığını duyurdu.

Esper: Türkiye yanlış yöne gidiyor

ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Mark Esper, Alman Marshall Vakfı'nda yaptığı açıklamada Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın bölgede DAEŞ'e karşı verilen savaştaki "kazanımları tehlikeye soktuğunu" söyledi ve "Türkiye Rusya'ya yakınlaşarak yanlış yöne gidiyor" dedi.

Rus askerleri Ayn El Arab'a girdi

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi Mutabakatı kapsamında, terör örgütünün sınır bölgelerinden 150 saat içinde çekilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Gelişmenin ardından Rusya askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları dün Fırat Nehrini geçerek Ayn El Arab'a (Kobani) girmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, bir harita yayınlayarak Suriye sınır muhafızlarının Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracağını açıklamıştı.