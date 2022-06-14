Rusya ve ABD, nükleer silahların yüzde 90’ından fazlasına sahip

Bu tür silahların kullanılma riskinin son yıllardaki en yüksek seviyesinde olduğu belirtilen raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın nükleer silahlı 9 devlet arasındaki gerilimi artırdığı ifade edildi.

Dünyadaki 9 nükleer güç olan ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore ve Pakistan’da tahminlere göre 2022 itibarıyla 12 bin 705 nükleer silah başlığı bulunduğu bildirildi.

Rapora göre, küresel nükleer savaş başlığı sayısı 2022’de, 2021’deki 13 bin 80’den geriledi. Düşüşün sebebi olarak ise eskiyen savaş başlıklarının sökülmesi gösterildi.

Raporda, Rusya ve ABD’nin birlikte tüm nükleer silahların yüzde 90’ından fazlasına sahip olduğu belirtildi.

Rusya, dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip

Rusya’nın ABD’den yaklaşık 550 daha fazla olan toplam 5 bin 977 savaş başlığıyla dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olduğu aktarıldı.

Çin’in ise uydu görüntülerinden yapılan tahmine göre 300’den fazla yeni füze silosuyla bir genişlemenin ortasında olduğu kaydedildi.

SIPRI’nin Kitle İmha Silahları Programı Kıdemli Üyesi ve Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans M. Kristensen, “Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana küresel nükleer cephaneliklerde görülen düşüşlerin sona erdiğine dair açık işaretler var” dedi.

Raporda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin nükleer silahlı daimi üyeleri Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD’nin, 3 Ocak 2022’de yayımladıkları ortak bildiride, nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefini takip etme taahhütlerini yenilemelerine rağmen nükleer cephaneliklerini artırmaya devam ettiklerine dikkat çekildi.

Hindistan ve Pakistan’ın nükleer cephaneliklerini genişletiyor gibi göründüğü ve her iki ülkenin 2021’de yeni nükleer dağıtım sistemleri tanıttığı ve nükleer cephaneliklerini geliştirmeye devam ettiği aktarıldı.

Nükleer silahlara sahip olduğunu kamuoyu önünde kabul etmeyen İsrail’in de nükleer cephaneliğini modernize ettiğine inanıldığı belirtildi.

SIPRI raporuna göre, Kuzey Kore’nin şu anda 20 savaş başlığı monte ettiği ve toplam 45-55 savaş başlığı için yeterli bölünebilir malzemeye sahip olduğu tahmin ediliyor.

SIPRI Yönetim Kurulu Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, konuya ilişkin “İnsanlık ve gezegenin yalnızca uluslararası iş birliği ile çözülebilecek bir dizi derin ve acil ortak zorluklarla karşı karşıya olduğu bu zamanda, dünyanın büyük güçleri arasındaki ilişkiler daha da kötüleşti” ifadelerini kullandı.