  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İnkar etti! Ülkenin Başbakanı'ndan tepki: Görevden alınmasını istiyorum

Abdurrahman Dilipak cevapladı: Ümmetçiliğin yerini milliyetçilik mi aldı?

ABD'den bir alçaklık daha! Yeni yaptırım kararını açıkladılar

Önce kınadılar sonra çark ettiler! Emekli subaylardan yeni "darbe bildirisi" açıklaması

Ahmet Zeki Üçok'tan Devlet Bahçeli'nin rütbe teklifine cevap

AK Partili o isim meydan okudu: İstediğiniz kadar ağlayın! Kanal İstanbul yapılacak

Karar'ın İlahiyatçısı Mustafa Öztürk iktidarı hedef aldı: Yarın 'Biz Hilafet de istiyoruz' derlerse şaşırmayın

NASA duyurdu! Futbol sahası büyüklüğündeki dev asteroid dünyaya yaklaşıyor

Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı

25 dolarlık darbe! Otomobil üretimi durdu
Dünya Rusya ve ABD arasında kritik temas! Ukrayna ile gerginlik
Dünya

Rusya ve ABD arasında kritik temas! Ukrayna ile gerginlik

Rusya ve ABD yetkilileri Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki durumu görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 10:44:00 -
Rusya ve ABD arasında kritik temas! Ukrayna ile gerginlik

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD yetkilileriyle Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki durumu görüştüklerini bildirdi.

Rus TASS haber ajansına konuşan Ryabkov, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ryabkov, ABD yetkilileri ile bu konuda görüşmeler yaptıklarını aktararak, "ABD yönetimi ile Donbas'taki durumla ilgili temaslarımız oldu. Amerikan tarafına neler olduğunu detaylı şekilde anlattık." dedi.

Ukrayna ile ABD'nin, bu bölgede "kışkırtıcı" eylemlerde bulunduğunu belirten Ryabkov, "Washington, bu eş güdümlü siyasetin sonuçlarından endişelenmelidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den bir alçaklık daha! Yeni yaptırım kararını açıkladılar
Gündem

ABD'den bir alçaklık daha! Yeni yaptırım kararını açıkladılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) 'Rusya ile kurulan ilişkileri' bahane ederek yaptırım kararı..
Ahmet Zeki Üçok'tan Devlet Bahçeli'nin rütbe teklifine cevap
Gündem

Ahmet Zeki Üçok'tan Devlet Bahçeli'nin rütbe teklifine cevap

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin darbe imalı bildiri yayınlayan amiraller hakkındaki "Rütbelerini sökün" tepkisi hakkında açıklamalarda bulunan..
Şaban Sevinç ve Abdulkadir Selvi'nin FETÖ kavgası
Gündem

Şaban Sevinç ve Abdulkadir Selvi'nin FETÖ kavgası

CNT Türk canlı yayında Abdulkadir Selvi ve Şaban Sevinç arasında çıkan FETÖ kavgası yüzünden Ahmet Hakan reklama gitti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay