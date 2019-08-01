Rusya ve AB ülkelerinin üzümü Buldan’dan yola çıktı

Ege bölgesinin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Denizli’nin Buldan ilçesinde ihracatlık üzümler toplanmaya başladı. Tırlara yüklenen üzümler ihracatlık olarak Rusya ve Avrupa ülkelerine doğru yola çıkarken, bu sene üzümün kilogram fiyatının 2 ile 2.80 TL arasındaolması bekleniyor.

Buldan ilçesindeki Doğanköy Mahallesinde yetiştirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin hasat zamanı başladı. Nisan ve temmuz aylarını kapsayan hasat döneminin başlamasının ardından tıra yüklenen üzümler başta Rusya başta olmak üzere İngiltere ve çok sayıda Avrupa ülkesine ihraç edilmek üzere yola çıkarıldı. Üzüm üreticileri tarafından 4 ay boyunca gerekli ilaçlama ve bakımları yapılan çekirdeksiz üzümler olgunlaşınca bağdan makas yardımıyla kesilerek hazırlandı.

Sultaniye cinsi çekirdeksiz sofralık üzümden bu sene bin 700 kilo verim alınması beklendiğini belirten Buldan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Serdal Uğur,”Türkiye’de Sultaniye çekirdeksiz üzümü turfanda olarak yetiştirdiğimiz bölgede ilk hasatımızı yapıyoruz. Bugün Doğanköy Mahallemizdeyiz. Bölgemizin kumluk olmasından dolayı turfanda çekirdeksiz üzüm bu bölgeye ilk kez geliyor. Yaklaşık 3 bin dekar bir alanımız var burada. Buldan genelindeki toplam alanımız 38 bin dekar. 25 bin dekarlık alanda çekirdeksiz üzüm, 6 bin dekarda toplamda 35 bin bandında bir üretimimiz var. Bu sene rekolte tahmin çalışmalarımızı yaptık. Bin 700 kilogram ortalama verim almayı hedefliyoruz. Haziran ayı içerisinde olan dolu yağışlarından dolayı rekolte biraz düştü“ diye konuştu.

“Başta Rusya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz”

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, “Denizli ilinin Buldan ilçesi Türkiye’nin ilk Sultaniye çekirdeksiz üzümünün yetiştiği bölge. Doğan mahallesinde nasip olursa ilk hasadımızı yapıyoruz. İlk hasadımız iç piyasayla beraber akabinde başta Rusya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine ihracatımız başlamış durumda. Bu sene tabi çiftçimiz zor şartlarda ürün yetiştiriyor. Zaman zaman doğal afetlerden sıkıntı yaşıyoruz.” dedi.

"Bu sene üzüm 2 lira 50 kuruş ile 2 lira 80 kuruş arası"

Bu sene üzümün 2 lira 50 kuruş ile 2 lira 80 kuruş bandında olmasını beklediklerini vurgulayan Muammer Al rekoltenin geçen seneye göre bu sene düştüğünü vurguladı.

Üzüm üreticisi Fadime Özeşme,”Bağa geliyoruz ilk önce üzümlerin iplerini kesiyoruz. Sonra bağı buduyoruz arkasından üzümlerimizi yere seriyoruz, düzgün olsunlar diye. Ben kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Kendi bağımız olmasına rağmen buraya yevmiye geliyoruz. Sabahleyin saat 05.00’te kalkıp geliyoruz. Saat 13.30’da eve gidiyoruz. Günlük 65 liraya çalışıyorum“ diye konuştu.

Yazın harçlığını çıkarmak için üzüm bağında çalışmaya gelen 13 yaşındaki Figen Aytekin her gün sabahın ilk ışıklarında annesiyle beraber hasata geliyor.