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Dünya Rusya Ukrayna'yı vurdu! 4 ölü 8 yaralı
Dünya

Rusya Ukrayna'yı vurdu! 4 ölü 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-02-23 16:24:00 - 2024-02-23 16:26:21
Rusya Ukrayna'yı vurdu! 4 ölü 8 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kenti ile Donetsk'e saldırdı.

Rusya, savaşın ikinci yıl dönümüne bir gün kala Ukrayna'nın doğusu ile güneyini hedef aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Oleksii Kuleba yaptığı açıklamada, "Ukraynalılar için zor bir gece daha. Düşman, ülkedeki yerleşim yerlerine 30'dan fazla "Shaded" kamikaze insansız hava aracı ve 6 füze fırlattı. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper, 3 kişinin Odessa kentinde ticari binaya isabet eden İHA'nın yangına yol açması sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Diğeri, Donetsk bölgesinin Myrnohrad kasabasına gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Acil Servisi ise bir İHA'nın Dnipro kentinde 9 katlı bir binaya isabet ettiğini, 8 kişinin yaralandığını aktardı. Ukrayna Hava Kuvvetleri hava savunmasının Rusya'nın fırlattığı 31 insansız hava aracından 23'ünü düşürdüğünü duyurdu.
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