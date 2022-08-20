Rusya-Ukrayna’yı masaya oturtacak tek güç

Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş altındaki Ukrayna’da Zelenski ve Guterres ile bir araya gelerek barış umutlarını yeşertti. Eski İçişleri Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok, Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretini Akit’e değerlendirdi.

Savaşın barışa evrilmesi için gayret

Ziyaretin önemini vurgulayan Altınok, şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü dünyaya örnek olabilecek bir rol. Türkiye, savaşan iki ülkeyle de ilişki kurabilen, savaşın barışa evrilmesi noktasında gayret edebilen tek ülke. Türkiye ile başka ülke gidip görüşmelere katılamıyor. Düşünün sadece BM Genel Sekreteri geliyor. Sayın Cumhurbaşkanını biran önce savaşın sona erip, diplomatik yollarla bu işin çözümüne yönelme noktasında Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarıyla görüşme bundan sonraki süreçte, barışın diplomatik yollarla sağlanması sürecine olumlu katkı yapacaktır. Hem Erdoğan’ın kişisel gayreti hem de Türkiye’nin ağırlığı bu savaşın biran önce bitmesine çok katkı sağlayacaktır.”

Tüm dünya bunu görüyor

Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretinin dünya basınında çok büyük yankı uyandırmasına ilişkin de konuşan Selami Altınok, “Erdoğan ve Türkiye’den başka bu işte ağırlık verip Ukrayna ve Rusya tarafını bir araya getirerek aynı masaya oturtturacak başka güç yok. Bütün dünya da bunu görüyor” değerlendirmesinde bulundu.