Rusya Ukrayna’yı bu silahla vurdu! Dumanlar kilometrelerce öteden görünüyor

Rus ordusu Ukrayna'da savaşın başından beri ilk kez termobarik bir füze kullandı. Askeri uzmanlar ise bu durumun savaşta bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek füzenin özelliklerine yer verdi.

Rus tanklarının 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaştan önce, Kiev yönetiminin müttefiki Batılı ülkeler yalnızca Javelin gibi tanksavar füzelerini Doğu Avrupa ülkesine gönderdi. İşgal ilerledikçe ABD'nin başını çektiği Batı blokunun Ukrayna'ya sağladığı silah çeşitliliği arttı. ABD'nin 2022 ilkbaharında orta menzilli güdümlü çoklu roket sistemi HIMARS'ı Ukrayna'ya vermesi, Rus işgalini durdurup savaşın kaderini değiştirdi. Doğu ve güney cephelerindeki Rus ilerleyişi engellenirken, Ukraynalılar yaz mevsiminin sonunda karşı taarruza geçip ülkenin en büyük ikinci şehri Harkov'un çevresini ve güneydeki stratejik kent Herson'u işgalden kurtarmayı başardı. Karşı taarruzda yaşanan bozguna Vladimir Putin'in yanıtı Ukrayna'nın kritik altyapı tessilerine füze yağdırmak oldu. İran üretimi Şahid-136 kamikaze silahlı insansız hava araçlarının da ilk kez Kiev semalarında göründüğü saldırı dalgası, aynı yılın kış mevsimine girilirken Ukrayna'ya Patriot ve diğer Batılı hava savunma sistemlerinin verilmesinin önünü açtı.

Batılı ülkeler 2023 yazındaki yeni karşı taarruzda bir adım daha ileri gidip Ukrayna'ya tank sevkiyatına başladı. Amerikan Abrams ve Alman Leopard tanklarının cephe hattına sürüldüğü savaşta 1000 kilometreyi aşan cephe hattında önemli bir değişiklik yaşanmadı. Zira, Rusların ejderha dişleriyle savunduğu cephe hattında bazı gedikler açılsa da çatışma donmuş bir savaşa dönüştü.

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TARİH VERDİLER

Paralı askerler Wagner Grubu'nun Moskova önlerine kadar uzanan isyanının damga vurduğu 2023 yazını, Ukrayna'nın savaşın başından beri talep ettiği F-16 jetlerine dair verilen karar izledi. Aralarında Norveç, Hollanda, Belçika ve Danimarka'nın bulunduğu Avrupa ülkeleri ellerindeki F-16 savaş uçaklarından bazılarını işgale direnen Ukrayna'ya göndereceğini ilan etti, pilotların eğitimi başladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, hafta içinde Batılı ülkelerin tedarik edeceği F-16 jetlerinin önümüzdeki aylarda ellerine geçmesini beklediklerini söyledi.

Batı blokunun Ukrayna'ya temin etme sözü verdiği F-16 jetlerine dair bir soruyu da yanıtlayan Rusya lideri, "F-16 savaş uçakları sağlarlarsa, ki öyle konuşuyorlar ve görünüşe göre pilotları da eğitiyorlar, bu savaş alanındaki durumu değiştirmeyecektir. Ve şu an tankları, zırhlı araçları ve çoklu roketatar dâhil diğer ekipmanları imha ettiğimiz gibi, bu uçakları da imha edeceğiz" diye konuştu.

TERMOBARİK FÜZEYİ KULLANDILAR

Uluslarası ajansların geçtiği habere göre Rusya, Ukrayna'yı ilk kez Odab-1500 ağır hava termobarik bombasıyla vurdu. Saldırı sonrası çıkan dumanlar bir kilometre öteden dahi görüldü. Ukrayna medyasına göre Ruslar bu bombayı Velika Pysarivka köyüne attı. Askeri uzman Julian Röpke, 1,5 tonluk bombanın bir yerleşim bölgesinde kullanılmasının "Rusya'nın Ukrayna şehirlerine karşı savaşında yeni bir eksen" olduğunu kaydetti ayrıca 500 metrekarelik bir alan etkilendi.

Termobarik bombanın en önemli özelliği ise hedefini vurmadan önce havada yanıcı bir sıvı bırakarak füzeyi ateşlemesi. Ukrayna medyası ayrıca bu füzenin Sovyetler döneminde üretildiğini ancak kullanılmadığını ifade etti dahası söz konusu füzenin şehirlerde kullanılması durumunda ağır bir yıkım getireceği belirtiliyor.