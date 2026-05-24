Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladı!

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'in geniş kapsamlı bir füze ve İHA saldırısıyla hedef aldı.

Saatlerce devam eden patlamalar başkenti sarstı ve kent genelinde çok sayıda yangına yol açtı.

Bombardıman, hava saldırıları sırasında binlerce kişinin yer altı sığınağı olarak kullandığı metro sisteminin iki girişine zarar verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın orta menzilli Oreşnik balistik füzesi fırlatmayı planladığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Saldırılarda bu füzenin de kullanıldığı belirtildi.

Saldırılar geniş çaplı hasara yol açtı. Birçok bina yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Kentin askeri yönetimi, şehirde 40'tan fazla noktanın hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna merkezli Ukrainska Pravda haber sitesi, bir saldırının bir okulun bomba sığınağı girişini gömdüğünü ve içerideki insanların mahsur kaldığını bildirdi.

Saldırılarda en az 4 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı ifade edildi.

