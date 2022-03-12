'Rusya, Ukrayna'da 86 Türk vatandaşının sığındığı camiyi bombaladı!'
Rusya'nın saldırılara devam ettiği Ukrayna şehri Mariupol'de, 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının bir camiye sığındığı ve caminin bombalandığı iddia edildi.
Rusya'nın saldırılara devam ettiği Ukrayna şehri Mariupol'de, 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının bir camiye sığındığı belirtildi.
Reuters'ın, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne dayandırdığı habere göre, Rus güçlerinin kuşatması altındaki liman kenti Mariupol'de 86 Türk vatandaşı bir camiye sığındı.
Sivillerin sığındığı caminin, şehirdeki Sultan Süleyman Camii olduğu ve caminin de Rusya tarafından bombalandığı kaydedildi.
Yerel makamlara atıfta bulunan büyükelçilik, Rus güçlerinin sabahın erken saatlerinden beri cami de dahil olmak üzere şehri bombaladığını kaydetti.
Şimdiye kadar 13 bin 719 Türk vatandaşı Ukrayna'dan tahliye edilmiş durumda.
Mariupol'de mahsur kalan sivillerin tahliyesi için şimdiye kadar gerçekleştirilen girişimler, Rus saldırıları sebebiyle başarısız olmuştu.