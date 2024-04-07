Rusya: Ukrayna Zaporijya nükleer santralini vurdu deyip resmen duyurdu.. Saldırı ilanı

Ukrayna, Rusya kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırı düzenledi.

Santralin Rusya tarafından kurulan yönetimi, santralin altıncı güç ünitesinin kubbesine yapılan saldırının hasara yol açmadığını açıkladı.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın santral yetkililerine dayandırdığı haberine göre, yönetim daha önce de santralin kantininin yakınına park etmiş bir kamyona zarar veren bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Santral yetkilileri, iki saldırıdan sonra santraldeki radyasyon seviyelerinin değişmediğini söyledi.

Öte yandan bölge valisi, Ukrayna'nın Belgorod'a saldırısında bir kadının öldüğü açıklandı.

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Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya nükleer santrali, Mart 2022'den bu yana Rusya tarafından kontrol ediliyor.

Santral, cephe hatlarına yakın olmaya devam ediyor ve hem Ukrayna hem de Rusya düzenli olarak birbirlerini santrali bombalamakla ve olası bir nükleer felaketi riske atmakla suçluyor.