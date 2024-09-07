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Dünya Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme! Dikkat çeken ateşkes duyurusu
Dünya

Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme! Dikkat çeken ateşkes duyurusu

Yeniakit Publisher
2024-09-07 19:56:00 -
Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme! Dikkat çeken ateşkes duyurusu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlanmasına yönelik bir plan hazırladığını ve bunu ABD Başkanı Joe Biden ile paylaşacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Şubat 2022'den beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirebilecek sürpriz bir açıklama yaptı.

İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'na katılan Zelenskiy, burada İtalyan gazetecilere, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'ATEŞKESE YÖNELİK BİR PLAN HAZIRLADIM VE BUNU ABD BAŞKANI BİDEN'LA PAYLAŞMAK İSTİYORUM'

Zelenskiy, topraklarını bırakmaları yönündeki ültimatomları kabul edemeyeceklerini ve buna göz yumamayacaklarını dile getirdi.

Ateşkese yönelik bir planı olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Bir plan hazırladım ve bunu ABD Başkanı'yla paylaşmak istiyorum çünkü Amerika'ya bağlı bazı noktalar var. Umarım bu planı Biden'a ve adaylara gösterme ve geribildirim alma fırsatı bulurum. Şu anda hiçbir şey paylaşmadık. İlk temas Biden ile olacak." ifadelerini kullandı.

İRAN VE KUZEY KORE'YE FLAŞ SUÇLAMA

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında kendilerine karşı, Kuzey Kore yapımı füzeler kullandığını, bunlara dair kalıntılardan video kayıtlarına kadar kanıtları olduğunu, aynı zamanda İran yapımı füze ve dronların da kullanıldığını savundu.

Zelenskiy, silahların kullanımıyla alakalı İtalya ile bir sorunlarının olmadığını da kaydetti.

"Savaşın sonuna başlangıçta bulunduğumuz durumdan daha yakınız" diyen Zelenskiy, yeniden toparlanma konferansları, somut anlaşmalarla ekonomiyi güçlendirdiklerini ve bu şekilde savaşın sonuna yaklaştıklarını ifade etti.

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