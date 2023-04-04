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Dünya Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen çocuk sayısı 500'ü geçti
Dünya

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen çocuk sayısı 500'ü geçti

Yeniakit Publisher
2023-04-04 17:55:00 -
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen çocuk sayısı 500'ü geçti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 500'ü aşkın çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 500'ü aşkın çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soysal medya hesabından açıklama yapan Russell, "Ukraynalı çocuk ve aileler için trajik bir eşik daha aşıldı. Savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana en az 501 çocuk öldürüldü." dedi.

Gerçek ölü sayısının UNICEF tarafından doğrulanan rakamların çok üstünde olabileceğini kaydeden Russell, savaşın en az bin çocuğun da yaralanmasına yol açtığını ifade etti. (İLKHA)

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