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Dünya Rusya-Ukrayna savaşında mücadele etmeyecek! Rus tankı T-14 Armata veda etti!
Dünya

Rusya-Ukrayna savaşında mücadele etmeyecek! Rus tankı T-14 Armata veda etti!

Yeniakit Publisher
2024-03-05 02:12:00 - 2024-03-05 09:03:05
Rusya-Ukrayna savaşında mücadele etmeyecek! Rus tankı T-14 Armata veda etti!

Rusya’nın en modern tankı T-14 Armata, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda kullanılmayacak. Rus Ordusu, T-14 Armata yerine T-90 tanklarını tercih etti.

21’inci yüzyılın en şiddetli savaşı konumunda yer alan Rusya-Ukrayna Savaşı, 2 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla başlayan savaş, ‘savaş ekonomisi’ kavramının tüm taraflar tarafından net bir şekilde anlaşılmasını sağladı.

Son olarak Rus Ordusu, dünyanın en modern tankları arasında bulunan T-14 Armata‘nın yerine daha düşük teknoloji seviyesine sahip T-90 ana muharebe tankını tercih etti. Rus savunma şirketi Rostec’in başkanı Sergey Chemezov, son teknoloji ürünü Rus tankı T-14 Armata’nın, Kremlin’in “özel askeri operasyon” olarak nitelendirdiği Ukrayna savaşında kullanılmayacağını doğruladı.

Esasında T-14 Armata’nın Ukrayna savaşında kullanılmayacağına yönelik enformasyon, Eylül 2023’te yapılmıştı. Ancak Chemezov’un açıklaması, T-14 Armata’nın uzun bir süre daha hatta belki de hiç bir zaman savaşta yer almayacağına işaret ediyor.

Chemezov bu kararı tankın fahiş maliyetine bağlayarak, ordunun bunun yerine daha ekonomik olan T-90 tanklarını tercih ettiğini belirtti. Chemezov, Armata’nın fahiş maliyetinin hızlı konuşlandırılması için caydırıcı bir unsur olduğunun altını çizerek, daha yeni ve daha uygun maliyetli tank modellerinin geliştirilmesi için fonlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Geliştirme sürecinde birçok problem yaşanan T-14 Armata tankından, 2020 yılına kadar 2300 adet üretilmesi planlanıyordu. Ancak şu ana kadar sadece birkaç düzine tankın üretildiği tahmin ediliyor. Tankın seri üretim tarihi ise 2025’e ertelendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

T-14 Armata Ana Muharebe Tankı

T-14 Armata, Rus şirketi Uralvagonzavod (UVZ) tarafından geliştirilen yeni nesil bir ana muharebe tankıdır. Resmi olarak ilk kez Mayıs 2015’teki Moskova Zafer Bayramı Geçit Töreni’nde tanıtımı yapılmıştır. Tank; 10,8 m uzunluğunda, 3,5 m genişliğinde, 3,3 m yüksekliğinde ve 48 ton savaş ağırlığındadır. Tankın geçtiğimiz yıllarda Suriye’de testleri de yapılmıştı.
Günümüz Ana Muharebe Tank (AMT)’ları arasında farklı bir tasarıma sahip olan Armata, Modern AMT’ler arasında insansız tarete sahip ilk modeldir. Gövdede zırhlı bir bölmede 3 kişilik mürettebatı barındırabilen Armata, otomatik doldurucuya sahiptir.

savunmasanayist'e göre: Armata’nın zırh teknolojisi, Rusya tarafından gizli tutuluyor ancak görünüşünden bir takım çıkarımlar yapmak mümkündür.

Ana koruma olarak 5 öğe şöyle tahmin ediliyor:

Zırh çeliği kaynaklı temel yapı,
Temel yapının kompozit zırhla güçlendirilmesi,
RPG vb. anti-tank mühimmatlarına karşı kafes zırh,
Ön bölgede Malachit reaktif zırh modüller,
AFGANİT aktif koruma sistemi.
T-14 Armata Tankı’nın kullandığı ana silah ise 2A82-1M adında bir 125mm’lik toptur. Bu top, 2A46M 125mm’lik Tank Topu ile benzer mühimmatlar kullanmaktadır. 2A82-1M Topu, tanksavar füzelerini de ateşleyebilecek yeteneğe sahiptir.

 

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