Rusya Ukrayna hamlesini dünyaya ilan etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini duyurdu.

Gelişmenin ardından askerlerin çekilme işlemi tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklama, Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov'dan geldi.

Rusya'dan Herson açıklaması

Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi paylaşan Konaşenkov, Rus ordusunun Herson’dan çekilme kararıyla ilgili son durumu anlatırken şöyle dedi:

Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilme tamamlandı

“Bu sabah itibarıyla, Rus askeri birliklerinin Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesi tamamlanmıştır. Nehrin sağ yakasında askeri birlik kalmamıştır.”

Konaşenkov, birliklerin çekilme sürecinde herhangi bir personel veya askeri ekipman kaybının yaşanmadığının altını çizdi.

Askerler, önceden hazırlanan savunma hatlarına konuşlandırıldı

AA'nın haberine göre, Dnipro Nehri'nin sağ yakasında kalan sivillerin tahliyesi için gerekli desteği verdiklerini belirten Konaşenkov, “Rus askeri birimleri, önceden hazırlanmış savunma hatlarına ve pozisyonlarına konuşlandırıldı.” ifadesini kullandı.

Herson, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

Putin'in ilhak onayı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de, yasaları da 5 Ekim'de imzalamıştı.

Kremlin: Bölgenin statüsü değişmedi

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesi nedeniyle Herson bölgesinin statüsünün değişmediğini belirterek, "Bu, Rusya Federasyonu'nun bir bölgesidir." dedi.

​​​​​​​Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Peskov: Yasalarımızda teyitli ve belirli

Rus askeri birliklerinin çekilme kararını değerlendiren Peskov, bunun "kendilerini küçük düşüren bir karar olmadığını" ve "bölgeyi kendi topraklarına dahil etmelerinden pişman olmadıklarını" belirtti.

Peskov, "Bu bölge yasalarımızda teyitli ve belirlidir. Burada herhangi bir değişiklik yok ve olamaz." ifadelerini kullandı.

"Kiev, müzakere istemiyor"

"Ukrayna'nın Rusya ile müzakere konusundaki pozisyonunda değişiklik var mı?" sorusuna Peskov, bu konuda değişiklik görmediklerini dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Kiev, müzakere istemiyor. Özel askeri operasyon devam ediyor. Ukrayna'daki özel askeri operasyon, hedeflerine ulaşılması halinde sonlandırılabilir. Bu, barış müzakereleri yoluyla da hedeflere ulaşılması halinde olabilir. Bu yol da mümkündür. Ancak bildiğimiz gibi, Ukrayna tarafının aldığı pozisyon nedeniyle barış müzakereleri imkansızdır." ifadelerini kullandı.

"Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda görüşmeler devam ediyor"

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılması konusunda da değinen Peskov, "Bu yönde görüşmeler devam ediyor. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmına ilişkin bazı konuları çözmemiz gerekiyor. BM'de bu yönde anlayış var. Bu nedenle çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

"Washington iyi biliyor"

Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın "iki ülke arasında tutuklu değişimi konusunu seçimler sonrası Putin ile görüşmeyi umduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin "İki ülke arasında bazı temas kanallarının olduğunu belirterek, "Sadece bu kanallar aracılığıyla sonuca varılabilir. Bu durumda megafon diplomasisi bu kanalların etkinliğini baltalıyor. Tüm teklifleri, her zaman ciddiye alırız. Washington, bu konuda ciddi tekliflerimizin olduğunu iyi biliyor." dedi.

Putin'in, G20 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvelerine çevrimiçi katılmayı veya görüntülü mesaj göndermeyi planlamadığı bilgisini paylaşan Peskov, bunun Putin'in programı ve Rusya'da bulunmaya ihtiyaç duyması ile ilgili olduğunu aktardı.