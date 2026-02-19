Rusya-Ukrayna görüşmelerinden yine sonuç çıkmadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, taraflar arasındaki pozisyon farkları nedeniyle müzakerelerin “kolay olmadığını” söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşı sona erdirmeyi amaçlayan üçlü müzakereler, İsviçre’nin Cenevre kentinde bir ilerleme sağlanamadan sona erdi.

Salı gecesi geç saatlere kadar süren görüşmeler, Çarşamba günü ise yaklaşık iki saatle sınırlı kaldı.

ABD tarafının özel temsilcisi Steve Witkoff görüşmeler öncesinde iyimser mesajlar verse de hem Moskova hem de Kiev heyetleri temasların “zor” geçtiğini belirtti.

Kremlin temsilcisi Vladimir Medinsky, görüşmelerin “iş odaklı” olduğunu ifade ederken, yeni bir toplantının “yakında” yapılacağını duyurdu.

Ukraynalı müzakereci Rustem Umerov ise görüşmeleri “yoğun ve somut” olarak nitelendirdi ancak bu aşamada ayrıntı verilemeyeceğini kaydetti.

Zelenskiy, görüşmeler sona ermeden kısa süre önce Rusya’yı “nihai aşamaya gelebilecek müzakereleri ağırdan almakla” suçladı.

Taraflar en son Ocak ayında ABD arabuluculuğunda Abu Dabi’de bir araya gelmiş, bu temaslar aylar sonra ilk esir takasına zemin hazırlamıştı. Zelenskiy, yeni bir takasın gündemde olabileceğini de belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik süreci hızlandırma çağrısı yaparak Ukrayna’nın “hızla masaya gelmesi gerektiğini” söylemişti. Zelenskiy ise ülkesinin tek taraflı taviz vermesinin “adil olmadığını” ifade etti.

Dört yılı geride bırakan savaşta taraflar, özellikle toprak meselesinde uzlaşmadan uzak görünüyor. Rusya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbas’ın tamamında kontrol talep ediyor. Kiev yönetimi ise bu talebin Ukrayna egemenliğinden vazgeçmek anlamına geleceğini belirterek reddediyor.

Müzakerelerdeki bir diğer kritik başlık ise Avrupa’nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporijya'nın statüsü. Mart 2022’den bu yana Rus kontrolünde bulunan santralin Kiev’e iade edilmesi talep edilirken, Zelenskiy daha önce tesisin ABD ile ortak kontrol edilebileceğini dile getirmişti. Ancak Moskova’nın bu öneriye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Taraflar bir sonraki görüşmenin yakında yapılacağını duyursa da kısa vadede kapsamlı bir ateşkes ihtimalini zayıf görünüyor.

Kaynak: Mepa News