Rusya-Ukrayna gerginliği 'buz kestirecek'

Rusya-Ukrayna savaşı başladığı günden beri, Avrupa piyasalarında doğal gaz ve kömür fiyatları rekora koşuyor. Rusya’nın savaş sonrası doğal gaz kesintisi ve AB’nin yaptırımları fiyatların daha da yükselmesine sebep oldu.

Rakamlar hızla yükseliyor

Avrupa doğalgaz fiyatları için gösterge olan Hollanda TTF'de bugün Eylül ayı için gaz fiyatı 316,25 euro/MWh seviyesine kadar yükseldi. Fiyatlar düne göre yüzde 5,32 artışla 315,95 euro/MWh seviyesinde.Aralık vade için fiyat yüzde 10,56 artışla 319,75 euro/MWh seviyesini gördü.

Fransa'da bu kış bacalar tütecek

Öte yandan yaklaşan kış şartları nedeniyle Avrupa’da tüketicilerin doğal gaz dışında alternatif ısınma yollarına başvurdukları kaydediliyor. Fransa’da bazı kaynaklarca, yakacak olarak odun talaşına yönelik yüksek bir talep yaşandığı, halkın uzun yıllar öncesindeki gibi odun sobalarına yöneldiği belirtiliyor.

Avrupa'da kış çetin geçecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu FitchRatings, Rusya’nın vanayı kapatmasıylaAlmanya, Avusturya ve İtalya’yı zor günlerin beklediğini bildirdi.

Rusya'dan kısıtlı miktarda gaz gelmeye devam etmesinin, özellikle Almanya'nın doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanmasına yol açması, fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor. Konu ile ilgili Finlandiya kanadından bir gözlem ortaya atıldı. Uzmanlar, St. Petersburg’un kuzeybatısındaki Portovaya işleme tesisinde olması gerektiğinden çok daha yüksek miktarda gazın yakıldığını kaydetti. Bunun, yaptırımlar olmasaydı Almanya’ya ithal edilmesi beklenen gaz olduğu öne sürülüyor. Deniz altından Almanya’ya gaz taşıyan bu hattaki akış, Temmuz ortasından beri yüzde 20 oranında düşüşe geçti. Finlandiya yakınlarındaki tesiste her gün 10 milyon dolarlık gazın yakıldığı tahmin ediliyor.