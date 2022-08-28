  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya-Ukrayna gerginliği 'buz kestirecek'
Dünya

Rusya-Ukrayna gerginliği 'buz kestirecek'

Avrupa'da yakıt fiyatlarındaki yükseliş hız kesmiyor. Rusya’nın gaz kesintisi ile başa çıkmaya çalışan Avrupalılar sobalı döneme mi geçiş yapacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-28 16:17:00 -
Rusya-Ukrayna gerginliği 'buz kestirecek'

Rusya-Ukrayna savaşı başladığı günden beri, Avrupa piyasalarında doğal gaz ve kömür fiyatları rekora koşuyor. Rusya’nın savaş sonrası doğal gaz kesintisi ve AB’nin yaptırımları fiyatların daha da yükselmesine sebep oldu.

Rakamlar hızla yükseliyor

Avrupa doğalgaz fiyatları için gösterge olan Hollanda TTF'de bugün Eylül ayı için gaz fiyatı 316,25 euro/MWh seviyesine kadar yükseldi. Fiyatlar düne göre yüzde 5,32 artışla 315,95 euro/MWh seviyesinde.Aralık vade için fiyat yüzde 10,56 artışla 319,75 euro/MWh seviyesini gördü.

Fransa'da bu kış bacalar tütecek

Öte yandan yaklaşan kış şartları nedeniyle Avrupa’da tüketicilerin doğal gaz dışında alternatif ısınma yollarına başvurdukları kaydediliyor. Fransa’da bazı kaynaklarca, yakacak olarak odun talaşına yönelik yüksek bir talep yaşandığı, halkın uzun yıllar öncesindeki gibi odun sobalarına yöneldiği belirtiliyor.

Avrupa'da kış çetin geçecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu FitchRatings, Rusya’nın vanayı kapatmasıylaAlmanya, Avusturya ve İtalya’yı zor günlerin beklediğini bildirdi.
Rusya'dan kısıtlı miktarda gaz gelmeye devam etmesinin, özellikle Almanya'nın doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanmasına yol açması, fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor. Konu ile ilgili Finlandiya kanadından bir gözlem ortaya atıldı. Uzmanlar, St. Petersburg’un kuzeybatısındaki Portovaya işleme tesisinde olması gerektiğinden çok daha yüksek miktarda gazın yakıldığını kaydetti. Bunun, yaptırımlar olmasaydı Almanya’ya ithal edilmesi beklenen gaz olduğu öne sürülüyor. Deniz altından Almanya’ya gaz taşıyan bu hattaki akış, Temmuz ortasından beri yüzde 20 oranında düşüşe geçti. Finlandiya yakınlarındaki tesiste her gün 10 milyon dolarlık gazın yakıldığı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarım Kredi marketlerden ayçiçek yağı hamlesi! Fiyatlara özel indirim yapıldı
Ekonomi

Tarım Kredi marketlerden ayçiçek yağı hamlesi! Fiyatlara özel indirim yapıldı

Milyonlarca vatandaş Tarım Kredi marketlerinde başlayan indirimlere büyük ilgi gösteriyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ayçiçek yağı..
Sibel Can'a asılan CHP'li başkana sessiz kalanlar AK Partili ismi hedef aldı! Erdoğan'a yapılan hakarete cevap verince çıldırdılar
Gündem

Sibel Can'a asılan CHP'li başkana sessiz kalanlar AK Partili ismi hedef aldı! Erdoğan'a yapılan hakarete cevap verince çıldırdılar

Edremit'in alkol alıp, Sibel Can'a asılan ve şarkıcı ile görüşmek için olay çıkartan belediye başkanının düzenlediği panelde CHP'liler rezal..
Medya

"Sapık"a "yok artık" dedirten savunma! Helalleşmeniz batsın! Karamollaoğlu bu çarpıtmaya ne der?

Muhalefetin yayın organı fondaş medya T24, "Bir Aktivistin Gözünden: Dansın, müziğin, laikliğin, eşitliğin ve bunları savunan Gülşen'in savu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23