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Dünya Rusya-Ukrayna arasında esir takası
Dünya

Rusya-Ukrayna arasında esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında, savaşta esir düşenlerin değişiminin yapıldı. Bu kez 107 Rus ve 107 Ukraynalı asker karşılıklı olarak serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 19:48:00 -
Rusya-Ukrayna arasında esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında, savaşta esir düşenlerin değişiminin yapıldı. Bu kez 107 Rus ve 107 Ukraynalı asker karşılıklı olarak serbest bırakıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 107 Rus askeri serbest bırakıldı.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı belirtilirken, bu kişilerin, bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağının bilgisi verildi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası sonucu 74'ü Azovstal Fabrikası'nda savaşanlar olmak üzere 107 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını duyurdu.

Yermak, "Savaşta yaralananların çoğunu eve getirdik. Özellikle Mariupol ve Azovstal'da ağır yaralanarak yatalak hale gelenleri takas ile değiştirmeyi başardık. Aralarında Yelenovskaya kolonisinde meydana gelen patlamada yaralanan bir askerimiz de var." açıklamasını yaptı.

En son Rusya ile Ukrayna arasında esir takası 29 Ekim'de yapılmış, 52 Ukraynalı ile 50 Rus serbest bırakılmıştı.

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