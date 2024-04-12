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Ekonomi Rusya Türkiye'yi seçti! Türkiye: Ayakkabı satışında onlarca ülkeyi geçti... Rusya'dan Türkiye kararı
Ekonomi

Rusya Türkiye'yi seçti! Türkiye: Ayakkabı satışında onlarca ülkeyi geçti... Rusya'dan Türkiye kararı

Yeniakit Publisher
2024-04-12 21:25:00 -
Rusya Türkiye'yi seçti! Türkiye: Ayakkabı satışında onlarca ülkeyi geçti... Rusya'dan Türkiye kararı

Rusya'ya yapılan ticaretlerin ardından Rusya'nın Türkiye'den en çok hangi ürününü aldığı ortaya çıktı. İhracat toplam rakamın çok sayıda olduğu belirtiliyor.

Rusya'ya ayakkabı ihracını 2021'den bu yana en çok arttıran iki ülke 11 katla Ermenistan ve 6,5 katla Kırgızistan oldu. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı ticari verileri ve açık istatistikleri haberleştiren Ria ajansı bu iki ülkeyi Kazakistan, Sırbistan ve ABD'nin takip ettiğini aktarıyor.

2023 itibarıyla Rusya'ya en çok ayakkabı satan üç ülke ise Çin, İtalya ve Türkiye. Bu üç ülkenin ihracatı sırasıyla 3,4 milyar dolar, 306 milyon dolar ve 154 milyon dolar büyüklüğünde.

Dördüncü ve beşinci sıralarda Polonya ile Letonya yer aldı. Ajans listede yer alması beklenen Belarus'un ticari verileri açıklamadığına dikkat çekti.

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