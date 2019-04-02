0553 313 94 23

Rusya Türkiye'ye göz kırptı: 5. nesil savaş uçağını geliştirebiliriz

ABD'nin Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşlarını durdurduğu ve teknik ekibin eğitimini askıya aldığı açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Korotçenko, Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağını Rusya’yla ortaklaşa geliştirebileceğini belirtti.

02 Nisan 2019 Salı 22:39
Rusya Türkiye'ye göz kırptı: 5. nesil savaş uçağını geliştirebiliriz

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Halk Konseyi üyesi, Natsionalnaya Oborona dergisinin genel yayın yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik'e açıklamasında, ABD'nin Türkiye'ye yönelik bu eylemlerini sert bir dille eleştirdi.

"ABD'nin şantajı kabul edilemez"

ABD'nin bu askeri ve siyasi şantajın kesinlikle kabul edilemez olduğunu kaydeden uzman, Türkiye'nin kendine yeterli, güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak şu yorumda bulundu:

"Türkiye, uluslararası arenada tamamen bağımsız politika yürüten ve ulusal çıkarlarını gerekli gördüğü şekilde savunan çok az sayıda ülkelerden biri. Türkiye, öncelikle kendi ulusal savunmasını güçlendirmeyi düşündüğü için seçimini S-400'den yana yaptı. Çünkü S-400'ler Türkiye'ye, hava sahasını güvenli bir şekilde kapatan dünyanın önde gelen askeri gücü statüsünü kazandıracak. ABD'nin hiçbir tehdidi ve şantajı, Türkiye'ye S-400 alımından vazgeçiremeyecek"

"Türkiye'nin alternatifi var"

ABD'nin F-35 teslimatından vazgeçmesi durumunda Türkiye'nin alternatife sahip olduğuna dikkat çeken Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk siyasi ve askeri yetkililer alternatif arayışına girerse, böyle bir alternatif var. Su-57. Rusya'nın yeni 5. nesil savaş uçağı, özellikleri açısından büyük ölçüde F-35'ten çok daha iyi. Çünkü F-35 hafif bir uçak, Su-57 çok daha gelişmiş bir uçak, daha fazla sayıda silaha ve daha iyi radara sahip. Yani her halükarda Türkiye'nin alternatifi var. Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu türden Rus yapımı savaş uçağına ilgi gösterirse, bu noktada Rus-Türk ortak 5. nesil savaş uçağı da geliştirilebilir. Türkiye, olası anlaşma kapsamında anahtar teknolojiler elde eder ve en önemlisi de Türkiye'nin havacılık sanayisi ve Hava Kuvvetleri, savaş havacılığı alanındaki günümüzün en gelişmiş tasarımını almış olacak"

"Rusya, ABD'nin F-35'te yaptığı hataları dikkate alıyor"

Rusya'nın, Su-57'yi geliştirirken ABD'nin yeni nesil savaş uçaklarını üretme alanındaki tüm hataları dikkate almaya çalıştığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, Rusya, 5. nesil savaş uçağı konusunda ABD'den daha geç çalışmaya başladı ama bunun verdiği üstünlükler var. Çünkü Amerikalıların F-22 ve F-35'teki hata ve başarıları dikkate alıyoruz ve bu projelerin zayıf yerlerinin farkında olarak Su-57'mizi, hiçbir zayıf yeri olmayacak şekilde yapıyoruz. Bu anlamda Su-57, Suriye'de test edildi. İki uçağımız bu ülkeye gönderildi, oradaki operasyonlara katıldı. Su-57'imiz, Suriye'deki operasyonlar sırasında, İsrail Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu F-35'leri de tespit etti. Yani Su-57 için görünmez hedef diye bir şey yok. Yani ABD'nin tehdidini yerine getirmesi ve Türkiye'ye F-35 teslimini tamamen iptal etmesi durumunda Su-57, Türkiye için tamamen normal alternatif olabilir. Türkiye her zaman Rusya'ya başvurabilir. Sanırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gerekirse bu konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmede gündeme getirmesi için sınırsız yetkiye sahip. Rusya'nın, böyle bir istek gelirse bunu anlayışla karşılayacağını ve destek vereceğini düşünüyorum"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 22:39
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Su-57
  3. F-35
  4. Vladimir Putin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hiçbir vatandaşımızın incinmesini istemiyoruz"
    1. "Hiçbir vatandaşımızın incinmesini..
    2. Juventus, Cagliari deplasmanından 3..
    3. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Nisan 2019
    4. BM Genel Kurulunda, Türkiye'nin..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca..
    6. Bursa’da kandil coşkusu
    7. TEM’deki alevler itfaiyeyi harekete..
    8. Babel'in golü Fulham'ı kümede tutamadı
    9. Fas'ta liselerde bazı derslerin..
    10. İstanbul'da oy sayımı durduruldu
    11. BM Genel Sekreteri Guterres Mısır..
    12. Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele
    13. "AB, İngiltere'deki siyasi krizin..
    14. Maçın ardından
    15. ’Otizm Farkındalık Günü’ için köprüler..
    16. AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın..
    17. İzmir'de cinayet
    18. "Bu telaşa gerek yok"
    19. Aynısını CHP 2014'te yapmıştı! "Sorun..
    20. Çapakçur Viyadüğü otizm için maviye..
    21. Miraç Kandili’nde vatandaşlar..
    22. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    23. Cezayirliler Buteflika’nın istifasını..
    24. Fatih Terim: “Genel kurulda 10 dakika..
    25. İnegöl’de çiftlik evine uyuşturucu..
    26. Miraç Kandili’nde vatandaşlar..
    27. Maltepe’de oylar yeniden sayılacak
    28. Yüreğir’de oylar yeniden sayılacak
    29. Igor Tudor'lu Udinese'den Milan'a çelme!
    30. Başıboş at kazaya yol açtı
    Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı duyurdu! 'Yeni parti kuruluyor'
    Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı duyurdu! 'Yeni parti kuruluyor'
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...
    Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...