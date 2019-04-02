Rusya Türkiye'ye göz kırptı: 5. nesil savaş uçağını geliştirebiliriz

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Halk Konseyi üyesi, Natsionalnaya Oborona dergisinin genel yayın yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik'e açıklamasında, ABD'nin Türkiye'ye yönelik bu eylemlerini sert bir dille eleştirdi.

"ABD'nin şantajı kabul edilemez"

ABD'nin bu askeri ve siyasi şantajın kesinlikle kabul edilemez olduğunu kaydeden uzman, Türkiye'nin kendine yeterli, güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak şu yorumda bulundu:

"Türkiye, uluslararası arenada tamamen bağımsız politika yürüten ve ulusal çıkarlarını gerekli gördüğü şekilde savunan çok az sayıda ülkelerden biri. Türkiye, öncelikle kendi ulusal savunmasını güçlendirmeyi düşündüğü için seçimini S-400'den yana yaptı. Çünkü S-400'ler Türkiye'ye, hava sahasını güvenli bir şekilde kapatan dünyanın önde gelen askeri gücü statüsünü kazandıracak. ABD'nin hiçbir tehdidi ve şantajı, Türkiye'ye S-400 alımından vazgeçiremeyecek"

"Türkiye'nin alternatifi var"

ABD'nin F-35 teslimatından vazgeçmesi durumunda Türkiye'nin alternatife sahip olduğuna dikkat çeken Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk siyasi ve askeri yetkililer alternatif arayışına girerse, böyle bir alternatif var. Su-57. Rusya'nın yeni 5. nesil savaş uçağı, özellikleri açısından büyük ölçüde F-35'ten çok daha iyi. Çünkü F-35 hafif bir uçak, Su-57 çok daha gelişmiş bir uçak, daha fazla sayıda silaha ve daha iyi radara sahip. Yani her halükarda Türkiye'nin alternatifi var. Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu türden Rus yapımı savaş uçağına ilgi gösterirse, bu noktada Rus-Türk ortak 5. nesil savaş uçağı da geliştirilebilir. Türkiye, olası anlaşma kapsamında anahtar teknolojiler elde eder ve en önemlisi de Türkiye'nin havacılık sanayisi ve Hava Kuvvetleri, savaş havacılığı alanındaki günümüzün en gelişmiş tasarımını almış olacak"

"Rusya, ABD'nin F-35'te yaptığı hataları dikkate alıyor"

Rusya'nın, Su-57'yi geliştirirken ABD'nin yeni nesil savaş uçaklarını üretme alanındaki tüm hataları dikkate almaya çalıştığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, Rusya, 5. nesil savaş uçağı konusunda ABD'den daha geç çalışmaya başladı ama bunun verdiği üstünlükler var. Çünkü Amerikalıların F-22 ve F-35'teki hata ve başarıları dikkate alıyoruz ve bu projelerin zayıf yerlerinin farkında olarak Su-57'mizi, hiçbir zayıf yeri olmayacak şekilde yapıyoruz. Bu anlamda Su-57, Suriye'de test edildi. İki uçağımız bu ülkeye gönderildi, oradaki operasyonlara katıldı. Su-57'imiz, Suriye'deki operasyonlar sırasında, İsrail Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu F-35'leri de tespit etti. Yani Su-57 için görünmez hedef diye bir şey yok. Yani ABD'nin tehdidini yerine getirmesi ve Türkiye'ye F-35 teslimini tamamen iptal etmesi durumunda Su-57, Türkiye için tamamen normal alternatif olabilir. Türkiye her zaman Rusya'ya başvurabilir. Sanırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gerekirse bu konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmede gündeme getirmesi için sınırsız yetkiye sahip. Rusya'nın, böyle bir istek gelirse bunu anlayışla karşılayacağını ve destek vereceğini düşünüyorum"