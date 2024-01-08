Rusya, Türkiye'den almaya başladı: Türkiye, Rusya'ya yumurta gönderecek! Türkiye'ye mesajı

Türkiye, Rusya pazarının yenilebilir tavuk yumurtası ihtiyacını tam olarak karşılamaya hazır. RIA Novosti'nin haberine göre, Türkiye Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Afyon, bu konuyla ilgili müzakerelerde herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek, ürünlerin altı aylık süre için planlandığını açıkladı.

Türkiye'den ilk parti yumurta Rusya'ya ulaştı. Rusya tavuk yumurtası ithalat vergilerini 2023 yılının sonunda kaldırmıştı.

Türkiye'ye mesajı ise;

Ancak Birlik Başkanı, spesifik hacim ve sıklığın bilinmediğini bunun Rusya'nın kendisinin belirleyeceğini açıkladı.

Türkiye Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Afyon, Türkiye'nin Rusya'ya tavuk yumurtasını eksiksiz olarak sağlamaya hazır olduğunu, teslimatların başladığını söyledi.

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Rosselkhoznadzor, 8 Aralık'tan itibaren Türkiye’den Rusya’ya yumurta ihracatına izin verdiği işletmelerin sayısını 17’ye çıkarmıştı.

Afyon, RIA Novosti'nin talebine yanıt vererek toplamda 21 Türk firmasının Rusya'ya yumurta tedariki için onay aldığını bildirdi.

Ayrıca 10 Ocak'ta raflara ve süpermarketlere yeni Türk yumurtalarının gelmesinin beklendiği de öğrenildi.

Bu partiler yoldayken, bunlardan ilki olan 316.800 adetlik ürünün bu Çarşamba günü Rusya’ya ulaştı.

Yumurta fiyatlarındaki ciddi artış ve kıtlık nedeniyle Rusya'daki dost ülkelerden yumurta ithal etme kararı alındı. Geçen yılın sonbaharında görülmeye başlayan bu sorunlar, bu sezonun ortası ve sonunda zirveye ulaştı. Bu ürünün sosyal açıdan önemli olanlar listesinde yer alması ve çoğunlukla dezavantajlı vatandaş kategorileri tarafından tüketilmesi nedeniyle gıda pazarında en çok tartışılan konudur. Genel olarak yeni verilere göre yumurta fiyatları geçen yılın başından bu yana neredeyse bir buçuk kat artarken, haftalık fiyat artış oranları ancak yıl sonuna doğru düşmeye başladı. tarimdanhaber'e göre: Bu yılki maksimum fiyatları düzine başına 100 ruble fiyat sınırını aştı ve artış devam ediyor. Fiyatlar 150 rubleye yaklaştı.